行医58年为逾52万人治病 天津仁医分文不收 国际新闻

（天津23日综合电）天津一名老中医虽然年逾八旬，但仍悬壶济世，为乡亲看病，至今已为超过52万人诊治。更难能可贵的是，在他58年的行医生涯中，始终坚持分文不收。不少前来看病的人，都对这位好大夫赞不绝口。

82岁的何秀奎从20多岁起，便免费替病人诊症治病。他年少时，得知祖父的行医经历，逐渐对中医产生兴趣，学有所成后便开始继承祖业。他表示，祖父提醒他“中医医病在于医心”，这句话对他日后行医的取向影响甚大。

何秀奎每次替乡亲诊症，都会亲自为病人用毛笔抄写药方，故能写得一手好字。而且他在诊断期间，都会深入浅出为患者讲解病情。有病人表示，大家都习惯来何秀奎这里看病，每当与何聊及病情时，总是获益良多，“心情也特别好”。

何秀奎每日都有约30多位病人前来求诊，更有病人20年来都是到其诊所看病。被问到为何坚持义诊，何秀奎说：“大家信任我，你说接钱接得起来吗？”他又强调自己不愁吃喝，金钱对其而言并不重要，“我就想用剩下的这点光和热，争取给大伙多服务几年。”