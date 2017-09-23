菩提馨园老人院办婚礼 众老人家“孙女”风光出嫁 北马新闻

(槟城19日讯)菩提馨园老人院要办喜事嫁”孙女”咯！

为唤醒社会多关怀老人，一对年轻情侣不避忌选择在老人院举办婚礼，还敬茶给30多位老人，以示敬老之心。

要出嫁的是该院院长陈瑞万的侄女陈玉萍(23岁，销售员)，她的婚礼将在10月1日(周日)上午9时30分在该院举行，与爱情长跑7年的男友张志文(24岁，小贩)拉埋天窗成为夫妻，成为老人院的一时佳话。

两叔侄女表示这是他们一起联想到的点子，他们表示希望这里老人家能喝喜茶沾沾喜气，也开开心心地看到自己的孙女能风光出嫁了。

“这里的老人们多数都孤苦伶仃，没有亲人陪伴照顾他们，也很少参与喜事，我们都和他们相依为命，也把这里当成自己的家了。”

玉萍平时一没工作休息时，就会来这里探望老人们，有时男友也会跟着一起来，和老人们一起相聚谈天，大家早已把彼此当成是自己的家人了。

更难能可贵的是，双方家长都同意把婚礼在这里举行，届时一对新人会奉茶给他们的公公婆婆，而新人还会包红包给老人们呢！

传统婚礼

张志文和陈玉萍的婚礼将以传统方式进行，新人不但会穿复古婚衣，连菜肴都是华人婚礼上传统的食物，如猪肚汤，咖哩鸡等。

陈瑞万也补充说，玉萍非常疼爱与孝顺老人家，虽然哥哥也是玉萍的父亲，在她17岁时就已离世，但她知道行孝要及时，因此才会把婚礼在老人院举行。

“我们全家人都时常来老人院帮忙，希望借此唤醒社会对这些弱势群体给于关注。”