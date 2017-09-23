引入中资大马获益 纳吉：应该支持 国内新闻

（沙登22日讯）首相拿督斯里纳吉强调，大马和中国紧密的合作以及中资都能让大马和大马人获益，所以大家都应该支持有关发展计划，但却因此遭到反对党抨击，所以这也是不应该支持反对党的理由。

“反对党质问我们为何引来中资，这将是大家不应该在支持反对党的好原因。因为他们没有告诉华社，究竟哪个才是对华社最好的。”

他也强调，会继续加强马中关系，尤其是和中国主席习近平的关系。他说，今年11月，阿里巴巴集团创办人马云也会到访大马和他一同推介在中国海外首个数码自贸区，而这项目也将为我国带来更多商机。届时，1500家中小企业将会从中受惠。

纳吉是在出席马来西亚福建社团联合会60周年钻喜庆暨福建楷模与杰出企业奖颁奖典礼上如是披露。纳吉也担任主宾为得奖者颁奖。

出席者也包括民政党主席拿督斯里马袖强、马华副总会长拿督李志亮、中国驻马大使黄惠康、福联会总会长丹斯里邱财加、署理总会长拿督郑今智、总秘书刘国泉、总财政陈长兴、中国福建省委常委兼秘书长梁建勇以及中国驻马领事参赞刘东源等。此外，本报董事骆南辉也是座上宾。

纳吉强调，认同大马福建籍华人对国家经济发展的贡献，而且他们当中有许多人都是成功人士和杰出企业家，并在成功企业家中占了80%。

他说，上周出席华社大集会上，也承诺会考虑建设华校需求，尤其在华人占多数的地区增建华小或国民型中学。

“我会和有关的政党商议，西马则由马华和民政党鉴定需要建设华校的地区。”

邱财加指出，福联会也会将得奖人的奋斗事迹和心路历程结集成书，而这书将把福建乡亲在马来西亚这片土地苦心耕耘和经营，以及活跃于政经文教等领域的丰功伟绩一一记录下来，以便能够永远成为后辈参考的宝贵资料。

黄惠康指出，福建省是海外华人华侨最多身份之一的省份，大马福建籍华人不只为大马作出许多贡献，也心系祖籍国，在有需要时出钱出力给予协助。