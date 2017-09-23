乘游艇出海沉没 5人获救 北马新闻

（浮罗交怡22日讯）5人乘坐私人游艇出海，却发现海水快速流进游艇内，正欲把游艇掉转回头时却被大浪冲打，游艇漏水后慢慢往下沉入海里，所幸5人皆获救。

这起沉船事件是於昨晚（周四）约9时30分，在距离仄姆鲁岛1.8海里处发生，5名沉船受害者当中，其中两人是本地船员，另3人是外国人。

浮罗交怡海事局是接获游艇上其中一名沉船受害者（33岁）的救助讯号后启动搜寻行动，派出一艘巡逻船只“PETIR 81”展开搜救行动。

浮罗交怡海事局行动组副主任奴鲁拉兹米表示，当“PETIR 81”出动到事发位置展开搜救行动时，海上波涛汹涌，加上下起毫雨，以致拯救行动面对困难。

他说，为此，该局唯有向地方渔民社区及位於依娃湾的Lafarge Cement有限公司救助，提供资料给该社区，以便他们能够第一时间施救。

他说，该公司於晚上10时15分派出一艘船只前往施救，约在凌晨12时15分，海事行动室接获5名沉船受害者已获救的通知。

他说，5人获救时因寒冷而身体发抖及无精打采，当巡逻船只“PETIR 81”抵达肇事位置时，5人即移到巡逻船只上，再送上岸治疗。

有关搜救行动於周五凌晨3时30分结束。

与此同时，他也劝请浮罗交怡的海事社区时刻注意海上安全和天气转变，尤其现在天气阴晴不定，有时会突然出现暴风雨，一旦天气变化就要决定是否继续海上活动，或掉转回到岸上或找地方隐蔽。

一旦在海上发生状况，可联络马来西亚紧急反应服务（MERS）“999”，或致电行动室04-9662750。