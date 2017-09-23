与麦嘉敏擦身过年半 化妆师终等到新心 国际新闻

（新加坡22日讯）有“心”无“缘”！槟城少女麦嘉敏捐出的心脏，最初原来是要移植给一名化妆师，无奈两者体型不匹配，最终才移植到狮城妇李淑玲体内。与麦嘉敏的心擦身过，化妆师苦等一年五个月之后，去年总算等到新“心”，重获新生！

据日前报道，到新加坡求学的槟城少女麦嘉敏，因脑血管爆裂骤逝，捐出包括心脏在内的八件器官。当年因为她的心脏得以延续生命的狮城妇李淑玲（37岁），日前更亲自到槟城，跟麦嘉敏的父母见面。

这则新闻感人热泪，在新马两地引起广大的回响，可是，大家或许不知，麦嘉敏的心脏，最初原本是要捐给另一病患的，只是医生检查后发现不适合，健康的心脏，才辗转植入的李淑玲体内。

当年遇麦嘉敏的心脏“擦身而过”的病患，是46岁的化妆师童恩。她患上扩张型心肌病，多年来依靠左心室辅助器维生，一直在等新心脏救命。

当时是2015年7月，她因细菌感染已经住院一个月，负责人突然来电说“心找到了”，并叫她等待第二次确认电话。

她满心期待，不料电话再次响起时，负责人却告知，身高1.75米的她，体重与捐赠者相差太远，心脏并不适合她。

“我感觉失落，但不强求，否则只会浪费一颗健康的心脏。我当时也只能默默祝福即将获得那颗心脏的病患。”

童恩说，她在同一天较迟时候，在病房遇见李淑玲，当时就猜测她就是心脏受益者。不久后，童恩就阅读到麦嘉敏捐器官的新闻，她当时就更肯定，原本要给她的心脏，就是麦嘉敏捐出的。

新加坡国家心脏中心心内科顾问医生林俊斌（38岁）解释，等候名单排第一的病患，未必最早获得心脏，因为心脏不一定适合他们。“除了血型，病人和捐赠者体重也得相似，不然心脏会负荷不了。”

天无绝人之路，童恩在去年12月终于等到对的心脏，如今生活已恢复正常，积极面对新生活。