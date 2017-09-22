王超群：胥视学校意愿 应自行决定单或双轨制 国内新闻

（加影22日讯）教总主席王超群认为，独中学校要落实单轨或双轨制，胥视有关学校的意愿，即由学校自行决定是否要落实单轨或双轨制。

早前华总会长丹斯里方天兴建议董教总或董教总教育中心深入研究是否要鼓励单轨制教学的独立中学逐步采纳双轨制，今日王超群针对此事作出回应时认为，方天兴的建议仅属个人意见，但教总也尊重每位领导的看法。

他说，现下的独中有单轨也有双轨，也有一些是让学生自由选择是否要报考大马教育文凭（SPM）。

“这要看各校的办学意愿，如有些学校认为应该走双轨制，那就走双轨制，这没什么问题。方天兴的建议也只是个人意见。是否要走双轨制，相信各独中自己最清楚有没有这需要。”

他是在出席2017年度第9届沈慕羽教师奖新闻发布会时，接受媒体询问时，如是披露。出席者也包括教总副主席李毅强、秘书长陈清顺、财政谢立意。

华文科考生人数下滑 对师资影响不大

另外，询及报考大马高级教育文凭（STPM）华文科考生人数下滑，会否影响华文师资一事，王超群认为，这影响不大，因为进入师训学院的标准是SPM华文科优等。

他说，目前的国中和国民型中学都有母语班，有些甚至被纳入正课。

“目前的华小师资来源大多来自国民型中学和国中，为促进华文教育，我们也常吩咐华文科老师要多鼓励学生报考华文。我们也希望家长多鼓励孩子学习母语，不只小学，甚至到了中学也要继续加强自身的母语。”

他说，过去SPM华文科平均积分下跌时，教总也和教育部、考试局以及华文课程发展局进行讨论和分析，而积分下跌也涉及多个因素，而教总也会继续和教育部探讨此事。

陈清顺遗憾社媒 不时破坏老师形象

陈清顺披露，社交媒体不时出现有关老师负面新闻，但许多都是片面之词，所以教总对此深感遗憾，并认为必须纠正这歪风，以免老师的形象一再遭到恶意的破坏，进而影响教育的健全发展。

“事实上，这些新闻大部分都是源自社交网络，而且许多都是片面之词，不符事实，甚至还对老师进行人身攻击，这种不负责任的行为，不但打击老师的士气，更是严重践踏老师的尊严。”

他认为，有鉴于此，尊师重道运动不但要继续办下去，而且必须加以扩大，并结合大家的力量，全面推广尊师重道的美德，以提升教师的社会地位。

“更重要的是，教总希望能够带给老师们更多正能量，以继续在教育路上用心耕耘，作育英才。”

他披露，教总尊师重道运动会分成两个阶段进行。第一阶段是配合每年5月的教师节展开多项活动，第二阶段则是配合每年10月的世界教师日，举办“教师表扬大会暨沈慕羽教师奖颁奖典礼”。

他说，教师表扬大会是特别为老师而主办的，当天除了颁发沈慕羽教师奖，表扬优秀教师，也会为老师们呈献精心制作的节目，以肯定和感谢老师们的奉献精神。

谢月美杨燕琼莫泰波 获第9届沈慕羽教师奖

2017年度第9届沈慕羽教师奖出炉，谢月美校长、杨燕琼老师以及莫泰波校长从8位人选中脱颖而出，成为荣获本年度沈慕羽教师奖得奖人。

王超群公布3位得奖人时也强调，我国的华文教育能够有今天的成就，华校教师作出了巨大的贡献，因为老师们的认真教学，默默耕耘，打造了良好的校园文化，才能够吸引家长把孩子送进华校就读，让华校得以永续发展。

“这当中有许多非常优秀的教师和感人的事迹，为了发掘这些优秀教师，并给予表扬和肯定，教总设立了‘沈慕羽教师奖’，以作为大家的典范。

他说，沈慕羽教师奖设立以来就获得各界的重视，并给予高度的评价。他说，今年也有多位教育工作者被推荐竞选，经过遴选委员会收集各方的资料，并进行深入的讨论后，最终选出了3位得奖人。此外，每位得奖人将获颁奖状一张及3000令吉的奖金。

“我也要特别感谢丹斯里李金友给予大力支持，每年赞助5万令吉作为教总尊师重道的活动经费，包括教师表扬大会和沈慕羽教师奖的全部费用，让这项深具意义的活动，得以长期进行。吉隆坡冼都华小董事部及拿督王鸿财董事长也慷慨惠借银星宴会厅作为表扬大会的场地。”

10月8日举行颁奖礼

陈清顺也披露，本年度教师表扬大会暨沈慕羽教师奖颁奖典礼定于10月8日（星期天），早上10时至中午12时30分，在吉隆坡冼都华小银星宴会厅举行，并安排午餐招待所有的出席者。预计至少有600人出席。

教总也诚邀各华小、国中和独中校长、老师、学校三机构成员、学生、家长、社会人士，以及获奖人的学生踊跃出席，共度这意义非凡的日子，一起为推广尊师重道精神作出努力。有意出席者可联络教总（电话：03-87362633），以安排座位。