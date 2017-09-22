林冠英：发生在没发展山林 槟山区计划多数没土崩 北马新闻

（槟城22日讯） 槟首长林冠英指出，最近的槟岛大雨，人民可留意发生土崩的地方都是没有发展的山林，反而有发展计划的山区，因为发展商有建防崩墙等山坡规划，大多没有土崩。

他昨晚出席槟城水坝半山板厂面大伯公千秋宝诞晚宴时说，近日发生土崩的地方，上面都没有任何发展计划，是因为大雨冲垮了森林的泥土。他说，反观有发展屋业的山边，因为发展商有做好防崩措施，很少发生土崩。

他强调，州政府毫无隐瞒，915槟岛大水灾是因为路过的台风带来的异常雨量，一夜给槟岛带来一个月的雨量，再好的防洪措施也无法承载。“但我们勇敢面对问题，尽快为人民解决问题，包括迅速处理土崩现场。州政府也决定派发400令吉给受影响灾民。”

坊间出现州政府过度发展山坡，导致槟岛容易一雨成灾的批评声音。林冠英强调，州政府没有开山，只有开路。“例如米桶山替代公路，从垄尾取道日月城连接浮罗山背新路的替代道路工程，目前已完成50%。我们开山建路是为了人民方便，否则垄尾通往亚依淡目前只有一条狭窄道路，很不方便。”

他说，上述替代道路建好后，将拥有宽敞4车道，堪比南北大道的水准，但却比南北大道好，因为不收过路费。

章志伟：淹水是人为因素

民政党亚依淡区协调员章志伟则认为，他相信915槟岛大水灾不只是天灾那么简单。

他说，多年来没有淹水的地区，当天都成了灾区，这显然是人为因素造成，州政府不能只说一句：“我没有办法”。他指出，如果是因为沟渠阻塞，那是人民的责任，以后不能把垃圾丢入沟渠；若是排水系统出了问题，那是政府的责任，必须检讨是否因过度发展，还是监督不够。

黄汉伟：没发展山区也土崩

亚依淡区州议员黄汉伟则说出无奈。他说，亚依淡水坝山区没有发展，915槟岛水灾时却有17个地方土崩。昨日槟岛连绵豪雨，也导致浮罗山背新路土崩，他说该路也同样没有发展计划。最近气候变化难测，天灾因素不稳定，他呼吁人们在风大雨大出门时，必须加倍小心。出席者包括升旗山区国会议员再里尔。