马华亚罗士打区会 随时出动水灾支援队 北马新闻

（亚罗士打22日讯）马华亚罗士打区会严阵以待，随时候命出动水灾支援队，协助水灾灾民紧急疏散或搬迁。

该区会副主席陈勇桦律师说，马华热线电话24小时开放，欢迎灾民提供水灾正确消息，以便展开紧急援助工作。

由于亚罗士打地区近日连绵不绝倾盆大雨，造成多个地区发生水患，马华亚罗士打区会对灾区情况极表关注，区会志工团及服务队随时候命，以出动人员协助灾民，尤其是在河流上潮时，容易发生水患的地区。

马华热线电话是0105652011，0105652012，或0105652013。

由于区会主席拿督张日洲目前身在国外，该水灾服务队由陈勇桦及上议员拿督姚炜豪，以及志工团主席陈育华为首，在接获救援电话后，即刻会配合多支义务消防队，出动人员协助灾民解困。

支援队将分成3组人员，分区监督水灾黑区的情况。

今日清晨米都部分地区的水灾情况告急，陈勇桦与姚炜豪率领人员到场巡视，他们包括新闻官张莲芝、黄金龙、庄永水、朱玮万、李劲豪，叶金亮及姚炜豪助理张泰双，并协助召来政府消防及拯救局，把受困灾区的两名妇女救出。

陈勇桦：勿听信网络假讯息

陈勇桦今午在新闻发布会，促请灾民小心及提高警惕，在上潮遇水灾时，接受当局的指示进行疏散至安全地区，同时确保屋内的电器的使用应处于安全状况，与此同时把贵重的东西抬高到安全地方。

他也促请人民勿听信网络所传达的假讯息，必须查证真伪，以免受人误导，例如有人把2001年发生的水灾旧相片贴上网络，引起了居民的混淆和受惊，事实上米都太子路昨天并没有发生水灾。

他说，他们昨今天巡视的灾区包括丹绒查里、实勿弄吡叻、实勿弄娘惹、天平园及皇城园、美美园、甘榜吡叻、惹兰伦坡、平安园、罗弄阿逸布茶及惹斯打里，甘榜比桑。目前受监督的黑区是高尔夫园、慧音法苑附近的罗弄法惹、阿罗美拉、丹绒孟拉哈拉，以及默兰迪一带。