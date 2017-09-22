{1}强壮的心脏：人到中年，心脏也渐显老态，高血压、冠心病、心梗频频造访。坚持多吃蔬果、鱼类，用橄榄油或菜籽油的地中海饮食，能减少50%至70%的心脏病复发风险。

{2}良好的视力：与年龄相关的黄斑变性、青光眼、白内障等会损害视网膜，40岁以上每两年做次全面的眼科检查很重要。早晚各花5~10分钟热敷眼睛；每天有意识地眨眼300次；每隔45分钟就远望一下有助护眼。

{3}愉悦的笑声：笑是缓解压力最简单的工具。美国研究发现，有“愉悦笑声”的一组参试者，体内好胆固醇水平提高26%，与心脏病、糖尿病风险相关的C反应蛋白水平则下降66%。

{4}稳定的血糖：多项研究发现，血糖异常会增加心脏病、认知障碍症、循环系统疾病的发病风险。美国研究显示，一个超重的人减去7%体重，其糖尿病风险会下降一半。

{5}敏锐的听力：不管是唱歌还是戴耳机，每过45至60分钟务必给耳朵“解放”10分钟；在地铁等嘈杂环境中，尽量别戴耳机，戴的话应选择头戴式耳机，音量别超过最大音量的60%。

{6}亲密的朋友：缓解情绪压力，提高免疫力，预防心脏病，降低患乳腺癌风险……这些都是朋友给健康的加分，且均经研究证实。

{7}坚硬的骨头：40岁后每天应补充1000单位维生素D，因为人体通过晒太阳自然生成维生素D的数量在下降。此外，每天喝牛奶超过300毫升的人，腰椎骨密度要高6%左右，所以补充牛奶、酸奶等蛋白质丰富的食品很重要。

{8}灵活的平衡：双手扶腰，闭眼单腿站立时间男女分别低于8秒和6秒，说明平衡感较差。通过练习闭眼单腿站、倒着走、太极等方法可改善。

{9}常接种疫苗：中老年人，尤其是患有慢性病的人，应在医生指导下接种季节性流感疫苗和肺炎疫苗。