顺产有方减轻分娩疼痛 孩子王

快要生宝宝的准妈妈们，是不是已经在倒数预产期了呢？对于分娩的日子，既期待又害怕。老是听人家说，顺产生宝宝痛得要生要死的。痛是必然的，可是有些方法，是可以把这些疼痛降到最低的，赶紧看看来学习一下吧。

有5种情况会加重分娩的疼痛，想顺产的妈妈要避开这些问题，免得分娩时疼痛加剧。

{1}孤独：在分娩过程中你会希望有人陪伴在你的身边，从精神上给你支持，这样会减轻你的疼痛感。

陪产的人要时刻注意妈妈们的情绪变化，应该给予准妈妈们及时的安慰，消除疑虑，解除紧张与孤独，同时不断地给准妈妈们信心。准妈妈们内心也要学会不停地自我暗示，将自己的心态印象积极乐观的一面。

{2}过于疲劳：过于疲劳也会加重疼痛感，临近预产期时应该注意休息，借以应付宫缩时的疼痛。

心情紧张、急躁：过度的紧张、焦虑及分娩过程中剧烈疼痛，会使妈妈产生一系列神经内分泌反应，致使准妈妈的耗氧量增加、心脏负荷加重、子宫血管收缩、血流量减少、胎儿宫内窘迫及宫缩乏力。在宫缩间歇期间要注意精神放松，在宫缩时注意吸气，注意是深吸气。

{3}怕痛：临近分娩时准妈妈的不良情绪直接影响分娩的疼痛，使准妈妈对疼痛更加敏感。反过来，分娩过程中剧烈的疼痛又增加准妈妈们的恐惧、紧张、焦虑、形成恶性循环。

分娩时应尽量使注意力分散，不要总是想着宫缩会如何疼痛，而要多想想即将出生的小宝宝。

{4}对分娩无知：如果准爸爸准妈妈对分娩知识完全没有准备，对整个分娩过程没有了解，那么准妈妈也会因为对分娩的无知而产生各种不良情绪。同时，在分娩中不会运用相应的办法去缓解疼痛，面对各种特发情况，过度紧张与彷徨。

分娩前应多阅读一些这方面的书籍，多向别人了解一下这方面的经验，另外，也可以参加医院组织的分娩学习班等。

{5}要适当控制进食：科学饮食也有利于减轻分娩疼痛，饮食要以量少、丰富、多样为主，一般采取少吃多餐的方式进餐，的数量，特别是高蛋白、高脂肪食物，如果此时不加限制，过多地吃这类食品，会使胎儿生长过大，给分娩带来一定困难。

脂肪性食物里含胆固醇量较高，过多的胆固醇在血液里沉积，会使血液的黏稠度急剧升高，再加上妊娠毒素的作用，使血压也升高，严重的还会出现高血压脑病，如脑出血等。饮食的调味宜清淡些，少吃过咸的食物，每天饮食中的盐量应控制在7克以下，不宜大量饮水。