要选对情况喂养母乳 孩子王

从宝宝刚出生的那一刻，医生就让宝宝试着吮吸妈妈的乳头，而且要求出生3天之内不允许给孩子喝奶粉！

原因是母乳喂养好处多，不仅可以增强孩子的抵抗力，也可以促进妈妈的子宫尽快恢复。

但是，这几种情况下的乳汁不但没有营养，还会影响宝宝的健康，最好还是不要喂！

{1}妈妈感冒发烧时

最常见的疾病无非就是感冒发烧，众所周知，感冒病毒能够通过空气飞沫或直接接触传染给别人。

当然，病毒不会通过母乳传给孩子，但妈妈感冒发烧时还是要格外注意，尤其是病毒性感冒！

如果妈妈感冒比较严重的话，尽量先暂停喂奶，用配方奶粉来代替母乳。此外，在给宝宝喂奶之前要先洗手，也可以喂奶时带著口罩，以免传染给孩子！

{2}妈妈生气时

人在生气的时候，身体会产生一种毒素，这种毒素会进入到人体的血液中，而且会导致奶水变质，影响孩子的身体健康！

所以妈妈们在生气的时候，最好先不要给孩子喂奶。等情绪平静下来之后再给孩子喂奶。妈妈保持一个好的心态，不仅是对自己的身体负责，也有利于孩子的身体健康！

{3}剧烈运动后

在妈妈刚刚洗完热水澡，或者剧烈运动之后，奶水的温度会随着体温升高，医生称之为“热奶”。宝宝吃了“热奶”以后，容易精神紧张，还可能会造成肠胃功能紊乱！

宝宝的肠胃比较脆弱，饮食不当的话很容易导致上火、肚子痛、拉肚子等，所以妈妈们在剧烈运动之后，最好先平静一会，待20分钟以后再给宝宝喂奶！

{4}抽烟喝酒后

烟酒对人力的危害就不多说了，想必大家都知道。妈妈吸烟后喂奶，烟草中的尼古丁会随着母乳进入孩子的身体，对宝宝的健康造成不良影响。

而酒精会影响母体的激素分泌，使母乳的分泌量减少，而且酒精小分子渗透力强，会通过乳汁传送给孩子，影响宝宝大脑的发育。所以宝妈一定要注意远离二手烟，更要杜绝烟酒的摄入！

{5}妈妈减肥期间

喂奶期间，宝宝需要吸收全面而丰富的营养，所以这个时候妈妈们先不要着急减肥，体型固然重要，但也没有宝宝的健康重要！

脂肪是宝宝所需的营养之一，不仅能为宝宝提供能量，而且孩子内脏、视力等发育都需要脂肪的供应。脂肪还有维持大脑与性发育的作用！一旦奶水缺乏了“油水”，自然会影响宝宝的健康。

{6}服用药物时

妈妈服用药物期间最好不要母乳喂养，药物会通过乳汁进入孩子的身体，由于孩子各个器官还没有发育完善，对药物的抵抗力差，容易引起中毒现象！妈妈服用了药物时，可以暂停母乳喂养，使用奶粉代替！