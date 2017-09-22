5种食物补女性荷尔蒙

女性缺乏荷尔蒙就会出现很多异常症状，直接影响到我们的身体健康，所以需要引起重视。那么，女性补充荷尔蒙应该吃什么呢？

蘑菇、海草类 ：补充女性荷尔蒙时，卡路里高的食品一般不受欢迎。而蘑菇、海草等卡路里低，并含有丰富的食物纤维、维生素、矿物营养素等。因此，我们应该大量食用它们。

芝麻、坚果类 ：芝麻、坚果含有大量的维生素B和维生素E。维生素B和维生素E对顺畅的分泌女性荷尔蒙、理想的平衡荷尔蒙的是不可或缺的。但因为含有脂类的缘故，注意不要食用过量。

蛋白质 ：肉、鱼、乳制品、鸡蛋等含有动物蛋白质。这些动物蛋白质含有可以合成女性荷尔蒙的胆固醇。动物蛋白质缺乏可能会造成女性的停经。植物性和动物性蛋白质如果同时适量摄取，会对女性荷尔蒙的提升产生不可替代的作用。

蔬菜 ：蔬菜含有丰富的食物纤维和维生素，这对女性荷尔蒙的补充很有好处。特别是菠菜中含有的丰富的维生素B1，在生成神经传递素方面有重要的作用。维生素若不足，大脑就无法向卵巢发出分泌荷尔蒙的指令。因此，大量食用蔬菜是很重要的，特别是有色蔬菜。

甜莓 ：与此同时专家还提醒，要想补充丰富的荷尔蒙，在平时生活中还应该多吃些甜莓类食物。与酒的作用相类似，这些水果所含的花青素可以保护你的身体抗癌，与此同时还可以起到补充激素以及修复细胞的作用。莓子类食物提供强大的抗氧化保护，不仅可以保护心脏健康，同时还具有抗击皮肤年龄老化的作用。