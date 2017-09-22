玻州12救灾中心开放 入住灾民将可获援助 北马新闻

（加央22日讯）玻州妇女、福利、消费人事务委员会主席惹拉阿末表示，目前，玻州共有2392名灾民被安顿在12个救灾中心。

由於其中灾民拒绝被安顿在救灾中心，而选择暂住亲友住家，但她劝请受水灾影响的灾民入住救灾中心，他们的名字才可被登记在灾民名单内，取得食物等援助。

该12个救灾中心分别是4个位于加央、6个在巴东勿刹及2个在亚娄区。

她说，至週五傍晚4時許还在下雨，导致河水涨高，所以多个地方持续发生水患，尤其靠近河岸周围。

州内两条河流处于危险水平

另一方面，她说，州内两条河流即再鲁河（33.9.公尺）及惹浦河（5.22公尺）已告急，处于危险水平。

她说，至于其它3条处于警示水平的河域即甘榜峇卡河（3.26公尺）、柏拉尼河（38.68公尺）及祖卓河（37.86公尺）。

“至于，打苏水坝则暂时于处于正常水位，即达29.92公尺蓄水量。”

她补充 ，截至目前发生水灾的地区有敏冬区的德宾丁宜、旺柏沙及峇株巴辖河；加央区的甘榜巴羔及乐普；巴东勿刹知知丁宜、朱宾、瓜山芝、加基武吉路、桑丹路、亚娄及淡文都浪。