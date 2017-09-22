阿格斯巷居民：带来不便 强烈反对爱情巷局部关闭 北马新闻

（槟城22日讯）一名住在爱情巷附近的阿格斯巷居民，发电邮给予本报与槟岛市政厅，强烈反对关闭爱情巷部分道路的建议，并直斥是否要逼迁当地居民离开，让路给咖啡厅、酒吧及民宿发展？

针对槟岛市政厅为顾及人潮安全，建议每晚7时至凌晨4时，局部关闭爱情巷部分道路（牛干冬街通往南华医院街路段），禁止交通工具驶入的建议，引起当地居民反对声浪。一名居住在阿格斯巷数十年的居民江美菁（40岁），日前在看到本报对于关闭道路建议的报道后，有感而发写了一封邮件，表达对这项建议的心声。

她周五接受本报访问时指出，自从观音亭后巷与南华医院街成为单向道路后，居住在阿格斯巷的居民只能取道爱情巷回家，如今若从晚上7时至凌晨4时关闭爱情巷主要的入口，试问当地居民该怎么回家？

她说，虽然居民可从华盖街返回住家，但必须绕过一段路，这是件极为不便的事。她表示，其弟弟江振民在汕头街一带售卖豆浆，每晚必须推着档口回家，如真的需要绕路，每晚岂不是三更半夜才回到家？“难道为了爱情巷一些业者的利益，民众就必须承受如此的对待吗？”

她强调，在爱情巷附近还有多间学校的存在，关闭道路是为了让旅客尽情狂欢吗？鼓吹喝酒、抽水烟的习惯吗？身为槟州子民的她，不希望看到州政府间接鼓励这种有伤害风化的陋习。

她提及，爱情巷业者多次将桌椅越摆越多，造成交通问题，虽然曾向市政厅投诉，执法人员也曾采取行动，可是问题依旧发生。不仅如此，部分旅客喝醉酒后，更会在路中间撒野，阻挡车辆的去向，甚至拍打或者割花他人的轿车。

如果真的在无计可施之下，必须关闭爱情巷部分道路的话，她恳请让爱情巷后半段（爱情巷后段通往华盖街路段）成为双向道路，方便居民回家。