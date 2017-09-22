峇日星分发小册子 助民了解基本权益 北马新闻

（槟城22日讯）你的基本权益，你了解吗？

由于很多公众对于本身的基本权益都不了解，因此，槟州民政党法律及人权局主任峇日星律师将分发华文及马来文版“了解自身权益”小册子，以便公众可以了解本身的基本权益。

也是国阵日落洞国会选区协调员的峇日星，于周五召开记者会指出，他于今日开始将分发合共各1万5000本华文及马来文版的上述小册子给予槟州人民。此外，民众也可前往民政党槟城中路的总部，索取该本小册子。

他强调，作为一名律师，他发现很多人对于本身的权益都不很清楚，所以他印刷小册子，是希望公众可用这小册子作为“简要的指导”，了解本身的基本权益。他重申，小册子内所记载的为很多人都会面对的一般情况，以及在有关情况中，人民所拥有的权益。

他说，小册子内记载的为公众必须了解在一般情况下本身拥有的权益，这包括“警察的职权与您的权利”、“扣押（第117条款下的刑事诉讼法）”、“法庭保释”、“交通肇事罪”、“民事诉讼”、“国安法令”（SOSMA）。

他续强调，不懂法律不是一个理由为法律原则，即一个不懂法律者，不能逃脱对触犯法律所必须负起的责任。他希望通过分发上述小册子，公众可以更了解自己本身应有的法律权益。他指出，如果所获反应良好，他或许还会推出上述小册子的英文及淡米尔文版。

出席记者会者尚包括民政党副总秘书涂仲仪及峇日星助理陈建裕。