大雨遇上涨潮 米都多区提高警惕 北马新闻

（亚罗士打22日讯）近日连绵大雨导致水位上升，包括瓜拉尼浪河水位已升到危险水平，数个低洼地区的居民受促提高警惕。

同時，由於海水涨潮，当局输送过量雨水至大海的措施受限，因此周五中午12时30分至下午2时30分之间关闭丹洛安邦惹惹水闸的闸门。

慕达农业发展局已采取应对措施应对河流水位上升情况，即把过量的雨水输送到稻田或大海。

惟，在海水也涨潮情况下，输送雨水至大海的措施受到限制，以致当局必须在昨日（周四）早上11时至下午1时30分及今日（周五）中午12时30分至下午2时30分之间关闭丹洛安邦惹惹水闸的闸门，其余时间，当局将会尽量把过量的雨水输送到大海。

数个需要警惕的低洼地区包括日得拉甘榜德罗玛列、色纳拉、莪哥巴央、阿罗升嘉耶、阿罗古浓、甲抛峇底甘榜新邦迪嘉、双溪古邦罗丹、新港、以及本同河与吉打河一带。

慕达农业发展局指出，近日在稻田区与蓄水区下起连绵大雨，造成多个地区的河流水位上升，逾20个雨水测量站记录下的雨量是超过100毫米。

上涨的河水将流向柏鲁邦，进而将导致慕达农业发展区的主要灌溉运河水位也上升。

慕达农业发展区的主要灌溉运河是北部运河、阿罗章基烈、拉纳布鲁、中南部运河、安南武吉河、以及吉打河。

水坝处安全水平

另一方面，尽管自周四开始下起连绵大雨，不过截至周五中午12时，慕达农业发展区的水坝仍处於安全水平，民众无需担心水坝会放水的传闻。

慕达农业发展局于今午在脸书上载有关讯息。

慕达农业发展区的水坝包括慕达水坝、柏鲁水坝、以及安宁水坝。

行动室启动应对淹水

哥打士打县署行动室经已启动，以应对淹水。

根据民防部队发表的文告指出，当局已于周五凌晨4时启动4个疏散中心，目前共有97户人家受水灾影响，灾民共461人。

4个疏散中心分别是在瓜拉姆拉县（2个疏散中心，共74户人家，灾民共349人）、哥打士打县（1个疏散中心，共4户人家，灾民20人）、以及古邦巴素县（1个疏散中心，共19户人家，灾民92人）。