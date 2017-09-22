缅甸政府称无冲突 红十字会卡车遇袭 国际新闻

（纽约22日综合电）缅甸第2副总统班提育周三在联合国大会，宣称若开邦穆斯林遭迫害的情况已改善，但载运救援物资的红十字会卡车周三晚在缅甸境内遭佛教徒攻击，周四更传出红十字会卡车在孟加拉境内翻覆，造成车上志工至少9死10伤惨剧。

班提育代替缅甸实质领导人昂山素姬在联合国大会发表演说，“我很高兴告诉各位，情况已有改善”，强调若开邦自本月5日就没发生冲突，“我们对于逃往孟加拉的穆斯林人数不减反增感到关切，将厘清他们出走的原因。”

以佛教徒为主的缅甸，上月25日在北部若开邦爆发冲突，政府军指控罗兴亚族穆斯林攻击军警，发动反击，逾42万罗兴亚人逃进邻国孟加拉。尽管缅甸政府宣称是罗兴亚人自己放火烧屋，但联合国认为是“种族清洗”，法国总统马克宏前天在联合国更以“种族灭绝”形容，美国总统川普呼吁安理会尽快采取行动终结若开邦暴力，美国国务院宣布拨款近3200万美元（约1亿3431万令吉）对罗兴亚难民进行人道救援。

尽管昂山素姬宣称会对留在若开邦的穆斯林提供人道援助，但缅甸政府仍拒绝联合国救援，仅同意让红十字会进入。周四红十字会卡车在孟加拉冲进路旁水沟翻覆，造成多人死伤，国际红十字会表示“震惊且悲伤”。