瓦迪举足轻重 红军降狐先补拙 体育新闻

(伦敦22日综合电)英超第6轮有一场看点十足的焦点战，“红军”利物浦将再度面对“狐狸”列斯特，刚刚在联赛杯被狐狸淘汰出局的利物浦显然想要在联赛一雪前耻。

利物浦在联赛杯被列斯特以2比0淘汰。回到联赛，克洛普的球队显然不希望一周内输给同一支球队2次。过去3战，红军完成惊人的70次射门，然而只进3球并且未尝胜绩。糟糕防守和如何把握机会成了球队急需解决的问题。

克洛普自嘲英超最烂

红军新赛季至今表现平平，主帅克洛普的压力很大。克洛普自嘲红军在如今的媒体口中俨然是最烂的球队，他也承认曼联和曼市的强势开局的确给自己增加了压力，“是的，我们存在问题，那就是为何我们到现在只拿8分。”

谈到今夏新加盟球队的张伯伦，克洛普对他充满了信任，“这是属于全世界的足球，批评声音总是来得那么快。他有一些好的状况，也有一些不幸的状况。现在，他做得真的非常好，他尝试适应我们的踢法。”

洛夫伦上阵成疑

洛夫伦因为背伤，能否出战本周末的赛事尚有疑问。洛夫伦在场时，红军丢球更少，胜率更高。克帅说：“他还没训练，能否出战还有疑问。马蒂普和埃姆雷詹在联赛杯后也有小伤在身，希望他们能重新回到队伍。”

谈到周末的联赛，渣叔说：“列斯特不会再像联赛杯那样，因为瓦迪会复出，他会是列斯特的关键先生，这意味着他们的战术也会变得不同，但我们都了解他们通常是如何踢球的，他们在得球后的反击速度很快。”

速度是列斯特武器

“速度是列斯特的致命武器，如果你在防守端没有做好的话，那么他们的中场球员就会伺机长传寻找瓦迪。当然，速度不是我们面对的唯一问题，我们要在防守端更有组织性和保护性，我们需要正确的阵型进行反击。”

“我不喜欢我们总是先丢一球，在同塞维利亚和伯恩利的比赛，我们都是先丢一球，但我们的回击很好。但在和列斯特的联赛杯比赛中，我没有看到。我知道我们的问题所在，并且我们已经决定接下来该怎么做了。”