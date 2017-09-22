“球迷善意” 卢卡库盼互尊重 体育新闻

近日，“红魔”曼联球迷改编的“卢卡库之歌”引发了外界争议，卢卡库本人在接受曼联官方采访时表示，球迷的歌曲是善意的，希望互相尊重一同前行。

球迷将Stone Roses乐队名曲《Made of Stone》改编为“卢卡库之歌”颂扬他。歌词中“他有着24寸的老二”涉嫌种族歧视，引发外界争议。卢卡库表示：“自从加盟曼联，我就感受到球迷巨大支持！球迷对这首歌是善意的，让我们一同前行吧。尊重彼此。”

此前反歧视组织Kick It Out已和曼联进行了联系，他们请求曼联停止球迷歌颂卢卡库时采用“种族歧视”词汇。曼联官方也通过社交媒体写道：“反对任何有攻击性的言行”。

再进1球就平纪录

“红魔”曼联将在本周末联赛对阵“圣徒”南安普顿。卢卡库还需要再进1球，就可以打平由萨哈保持的英超前6场比赛的进球记录。

虽然近6场英超客战南安普顿均保持不败，但其中的3场平局以及上一个客场被2比2逼平的结果让红魔势必要打醒十二分精神来应对比赛。而佩莱格里诺的圣徒也迎来了范迪克的回归，红魔需要为对方犀利的防反做好准备。