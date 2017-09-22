科斯塔回马竞：不恨孔蒂

切尔西和马竞在官网宣布，双方就迭戈科斯塔重返马竞已达协议，科斯塔将在未来几天完成体检和签约。据英媒最新报道，科斯塔的转会费为5300万英镑(约3亿令吉)。

在今夏转会窗关闭前，切尔西和马竞未能达成协议，加上马竞受到转会禁令的影响，无法在今夏签下科斯塔。现在，双方终于达成一致。一切顺利的话，科斯塔将在冬季转会窗打开后注册成为马竞球员，他现在也可以随马竞训练。

蓝军公告仅30字

蓝军对这桩转会的态度显得很冷漠，官网只发布了一条简短的公告称，“切尔西今天和马竞达成科斯塔的转会协议，接下来是球员谈个人条款并接受体检。”这条公告一共只有30个英文单词，只是最简洁地说明了事实，完全不带任何感情。

科斯塔已100多天没有参加过正式比赛，身体状态被打上大大的问号。在切尔西效力的三个赛季，科斯塔出场120次打进59球，帮助切尔西夺得两个英超冠军和一个联赛杯冠军。

当被问到是否依然对孔蒂对待自己的方式感到愤怒时，科斯塔回应道：“没有这回事了。我不对任何人感到恼火，对任何人都没有怨恨。现在一切都很酷。”

巴卡约科遇小车祸 仍有望出战斯托克

切尔西中场巴卡约科在离开训练基地时遭遇小车祸，但据球会消息称，这位23岁的法国中场并无大碍。他仍有望出战周六对阵斯托克的比赛。