没欧冠也创新高 曼联上季吸金33亿 体育新闻

曼联上赛季无缘欧冠联赛，赛季最后也只排在联赛第六，但这并不影响他们强大的吸金能力。红魔周四公布了上赛季财报，财报显示他们在2016/17赛季总共进账5.81亿英镑(约32.96亿令吉)，创下球会新高。

曼联在2015/16赛季就取得了惊人的5.15亿英镑(约29.22亿令吉)营收，更实现了创纪录的1.91亿英镑(约10.83亿令吉)利润。根据德勤公司2017年1月发布的报告，红魔已超越皇马、巴塞，成为世界上收入最高的足球球会。

2016/2017赛季，他们狂揽5.81亿英镑，利润高达8080万英镑(约4.58亿令吉)，进一步巩固了世界第一的宝座。截止到今年6月30日，曼联球员的工资总额达到2.64亿英镑(约14.98亿令吉)，红魔是英超球员薪资支出最高的球会。

伍德沃德：望连续3年财收超28亿

曼联CEO伍德沃德告知投资者，曼联已经具备争夺英超冠军的实力。此外，伍德沃德还表示，曼联如今已然成为中国最具影响力的运动队之一。伍德沃德曾预计，很可能连续三年的财政收入超过5亿镑(约28.37亿令吉)。