中国传统节日走俏海外 “中秋热”带旺华埠商机 国际新闻

（北京22日综合电） “海上生明月，天涯共此时”。临近中秋佳节，世界各地华人华侨以及当地民众已在积极筹备，提早进入浓浓的节日氛围中。同时，华人商家也摩拳擦掌，瞄准了“中秋热”给当地华埠带来的商机。

近年来，越来越多的中国传统节日在世界各地流行起来，“中国节”在海外走俏的同时，也增强了中国与世界各地的交流与合作，成为展现中国文化的一张名片。

西班牙华人华侨品月饼、秀旗袍

西班牙《欧华报》报道，西班牙华人华侨举办多场迎中秋活动。西班牙当地华侨华人与热爱中国文化的西班牙友人欢聚一堂，举办中秋联谊会，品尝月饼、话说中秋，提前共享“海上生明月，天涯共此时”的佳日良辰。

今年的国庆与中秋恰巧重合。为庆祝国庆、弘扬中华传统文化，西班牙华侨华人妇女联合会等也共同组织了迎中秋秀旗袍活动；身着中国旗袍的华侨女性表演了旗袍秀《春风流水》，为观众带来了一场充满东方风情的表演，成为了当天西班牙小镇里最亮丽的风景。

中秋节传统活动带旺美国华埠

美国的华人商家早早瞄准了“中秋热”商机，摩拳擦掌。美国当地媒体报道，为增添中秋节日气氛，旧金山华埠街坊会将于9月28日至10月4日，在华埠举办中秋购物街会。有望给商户带来更多商机。