新歌被骂难听 王力宏亲上线呛网友 娱乐新闻

华语歌坛天王王力宏推出全新数位专辑《A.I。爱》，同名新歌MV 19日正式上线，虽然斥资千万台币（约百万令吉）找来知名机器人Sofia对戏，还租借好友林志颖的千万台币超跑入镜，但MV曝光后网友并不买单，除了批评歌词没内容，更直指MV剧情难懂宛如10年前作品，还有人说“完全听不下去”，骂声一片。面对网友酸言，王力宏忍不住亲上线回应：“不是K歌，那有如何？”

（台北22日讯）据新浪网、台湾苹果即时报道，王力宏新歌《A.I。爱》以人工智慧为主题，MV 19日上线，却大多是负面评论，有网友认为王力宏和机器人一起跳的舞蹈宛如“大妈复健操”，MV场景仿佛10年前的制作，还有人狂酸：“整部MV最好看的是林志颖的跑车。”

黄明志脸书发文力挺

不过，曾合作《飘向北方》的黄明志在脸书为王力宏护航，表示自己从《心中的日月》就爱上王力宏，他力挺好友：“在他所有的作品里面，有的大受欢迎，当然也有些曲风不是每个人都能接受，但那种创新，勇于尝试，对艺术一直充满好奇心和执着的态度，不就是每一个艺术家、创作人最该保持的精神吗？”

而王力宏也亲上火线在黄明志发文下方留言回覆网友，表示这次是跟以往不同的全新创作挑战，不只是挑战自己，也是挑战歌迷的耳朵，“同时表达专辑的主题和核心往往会让人觉得有些 shock。 这未必是坏事！这次的人工智慧主题很重要，可能是10年里继《改变自己》后写的最重要的一首。 或许不是K歌，那又如何？毕竟音乐不是那样才好而已。”除了感谢黄明志的态度，勇敢面对他的艺术，一直要求最高标准的作品，最后也说想找机会与他合体演出《飘向北方》。