宗教学校若不守消防规则 纳吉：直接关闭！ 国内新闻

（吉隆坡22日讯）首相拿督斯里纳吉今日严词告诫宗教学校，若再不遵守消防规则，就直接关闭，没有任何妥协的余地！

纳吉披露，在周三（20日）召开的内阁会议上，内阁已指示消拯局检查全国宗教学校的消防设施，并向内阁提呈报告。

他说，一旦在消拯救局报告内被点名的宗教学校，政府会给予校方提升消防设施的期限，惟期限一到，若有学校未遵循消防规则，就直接关闭，政府不会做出妥协。

“政府在对于孩童安全课题方面，绝对不会做出妥协。我已经说了，在（消拯局）报告内的宗教学校，我会给你们一段宽限期，去遵守条规。”

“但，期限一到，就别怪我，我已经说了，没遵守（条规），就关闭！”

纳吉今早是在联邦直辖区清真寺出席回历元旦庆典时，做出这项宣布。

他说，宗教学校的消防问题有如“计时炸弹”，倘若政府再不插手干预，那未来就会有类似悲剧重演。

“我要强调这并不是政府要插手宗教学校的自主权，而是攸关孩童安全课题，我们不得不插手。”

纳吉表示，其实他至今都无法相信这场夺走23条性命的火灾意外是人为造成。

他强调，以暴力行为去解决纠纷绝对不是我国的文化，而上苍也绝不允许任何人使用暴力去解决问题。

“我迄今都无法相信这场悲剧的起因，竟然是年轻人发生口角造成。因为一时的纠纷，却去犯罪，导致21名孩童及2名教师死亡，我真的很难去相信！”