开学3周4学生身亡 网民促严惩校园霸凌者 国际新闻

（北京22日综合电）中国校园霸凌事件没完没了，有学生被殴打致死，也有学生因抵受不了精神和肉体折磨寻死，甚至有学生不知何故离奇死在校内，而在新学期开始才3个星期，便有4名学生在校内死亡，网民纷纷要求执法、教育部门关注校园霸凌问题，严惩霸凌者，以起警戒之效。

新开期的第1天，就读辽宁沈阳新民市红旗学校初中一年级的男生王浩，于当日上午被发现离奇伏尸校内课室。家属指死者身上满布明显伤痕，疑遭他人霸凌虐打，并指校方在事隔1个小时后才通知家属。

到了本月2日，网络又传出一名就读河北邢台市桥西区第四中学的15岁初中二年级学生，在校内身亡，家属拉着写有“真事，求扩散，河北省邢台市桥西四中，教管失职，学生暴力，学生惨死”的横额，到学校门外讨说法；另外，就读邢台市南宫实验中学的15岁学生李林浩，7日上午跑向操场时突然摔倒在草坪，送院抢救无效死亡。

及至周一，就读浙江温州市浙江温州市的一名高三男生，在校内跳楼自杀身亡，家属指其死前曾遭同学霸凌，且指死者3年以来遭遇大大小小的欺辱。