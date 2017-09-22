印度素食 洗涤心灵 吃货｜厨趣

佳肴每日更换，选项维持在12-13道，可重复盛装，直至肚囊“满载而归”。

印度式番茄饭（Tomato Rice）--南印度风味的番茄饭，口感松软而不粘稠，散发一股淡淡的番茄清香，间中夹杂馥郁扑鼻的印度香料，配着咖喱吃分外提味。

香料扁豆炖胡瓜（Bottlegourd Dal）--胡瓜与扁豆的搭配，美味关键在于炖煮恰烂，而不至于成泥状，而咖喱叶的微香点缀，让整碟佳肴更趋完美。

印度酸辣汤（Rasam）--酸辣汤喝多了，但印度式的还属首次，体验香料王国的酸辣秘方，绝对有惊喜！番茄、辣椒干、小茴香、咖喱叶、胡椒，乃食材关键。

椰丝炒长豆--长豆切成这长度，咬嚼轻松吃着入味，搭着芥菜籽与辣椒炒，味道层次更佳，最后撒以椰丝，印度风情满溢。

莫莫查查（Bubur Cha Cha)--每日不同甜点，今日轮到娘惹风味莫莫查查，浓郁喷香，每一勺尽是满足。

小零食（Chips）--解馋小零食，在桌尾守候，偶尔换成印度脆饼Papadum，配饭吃特别爽口。

报道/张健欣 摄影/董坤铭

有这么一片纯净之地，肚子饿了，你可以任意填腹；思绪杂了，你可以静待片刻。住家后院般的开放概念，少了华丽铺张的装潢，取而代之的，是大自然最朴实的装饰。偶尔，看着随音乐飘飘起舞的儿童，嘴角还不自觉上扬。有首歌陈绮贞这么唱：喜欢一个阳光照射的角落，但不能喜欢太多。于是，再喜欢也得回归现实，结账去呗。「老板娘，这餐多少钱？」然后这答复，够出乎意料：「小妹，想给多少就多少，钱放托盘上就行了。」

自助餐饮随缘乐捐

Annalakshmi Temple of Fine Arts，是一家印度风味自助素食馆。与众不同的是，它以非盈利方式经营，桌上佳肴茶水任吃喝，自助餐饮后随缘乐捐。

“今天你吃了一餐，觉得心满意足，想给个10令吉，献予餐堂基金，无任欢迎。这个社会，强调的是相互关爱、扶贫济弱，倘若哪天，日子不顺遂，只付得起1令吉，亦无所谓。等哪天财务富足了，想回馈餐堂，让更多贫民得以填腹，行善永远不嫌迟。”

别以为乐捐，就代表一顿咖喱饭草草了事，这里的素食料理选项丰富、味道绝美，食材与香料的遴选皆富诚意，不夸张的说甚至可媲美酒店自助餐。但这般“任意吃，随心付”的经营方式，其实源自于供奉神明与回馈社会的本意。

1974年成立之初，Temple of Fine Arts仅是一家音乐舞蹈与教育中心，由印度远道而来的伟大先师His Holiness Swami Shantanand Saraswathi所创办。“先师相信艺术可以陶冶性情、舒缓压力，于是创立了这么一所音乐与舞蹈艺术中心，并开办儿童道德教育课程，为下一代扎下善良与快乐的根基。”

几经辗转，Temple of Fine Arts的踪迹遍布了槟城、马六甲、柔佛、新加坡、印度、斯里兰卡与澳洲，为全球各地的贫穷家庭与孤儿们提供免费课程，让他们在艺术的熏陶中掌握一技之长。1985年，融入了“任意吃，随心付”的自助素食概念，并将之取名为Annalakshmi，“Anna”意即食物，而“Lakshmi”是象征财富与健康的印度之神。

槟城Annalakshmi Temple of Fine Arts，原先仅是一间能容纳10人的小食堂，由莫汉的父亲那一代，一把血汗一把泪亲手打造。基于餐食美味，环境清幽，Annalakshmi声名鹊起得快，到访饕客日愈增加。为了应付高访客流量，餐堂经过两次扩建，最终以槟城首个乐捐方式的自助素餐打响名堂，如今已是一座可容纳逾100人的宽阔餐饮地。

洋房前段舞蹈中心

Annalakshmi坐落地不显眼，沿着监狱路驱车前行，过了左方中央医院后门出口，即可拐左入Babington Avenue。街边左道皆是停车位，只不过路的尽头是个死胡同，回程时候须做个U转。

洋房前段是音乐与舞蹈中心，穿梭小巷走到后院，即是Annalakshmi餐堂所在。脱了鞋，赤脚走在大理石地板上，尽是一股凉意。周围一片翠绿，当中不乏纤细柔美竹子的身影，以及几樽崇高神像，整个画面充斥着一股纯净神圣的氛围。纵使无空调设备，但高天花板设计，以及多把风扇的助阵，却让人感觉无比舒畅。

每天早上11时30分，厨房先将食物供奉予神明与先师，接受“庇佑”后再将之混合端桌，为所有饕客撒播祝福与喜悦。每日佳肴各异，包含煎饼、白饭优格粥、番茄饭、印度式炒时蔬、各辣度与口味扁豆炖（Sambar)、时蔬咖喱（Korma）、甜品、柠檬水、咖啡茶饮等，全程自助，先吃后付。

部分料理含洋葱奶

与其说这是个餐堂，不如说它是个供心灵托付的港湾。莫汉说：“透过音乐与舞蹈，人们获得心绪上的解脱，通过纯净美食，人们获得腹欲上的满足。这里仿似个人间净土，让你获得所有想要的安恬与快乐。”

店家从不因为是乐捐形式，而在食材上偷工减料。这里的素食料理，既不放糖与味精，亦坚拒仿荤食品。对于蔬果供商，业主一向要求严苛。在香料挑选与调味上，都由一班厨艺精湛的妈妈们掌控，用心烹出印度风味绝佳的居家式素佳肴。

“像是妈妈为儿女准备的家庭料理般，既营养美味又富爱心，”莫汉如是形容。不过须注意的是，这里部分料理，包含牛奶与洋葱成分，纯素者不宜食用。另须提醒，此素食殿堂，不允携外带食物，亦禁止抽烟喝酒。

逢印度节庆，Annalakshmi诚邀老人院、孤儿院与贫穷家庭，前赴一场免费素食盛宴。平日，这里亦会供应伙食予邻近老人院，让他们品尝有益身心的素食，借此容颜常驻、延年益寿。如同深夜食堂般，待客一视同仁，不分贫富贵贱，乃是Annalakshmi的饮食准则。

午饭自助晚间点餐

Annalakshmi营业时间为早上11时30分至下午2时30分，以及下午6时至晚上9时30分。逢中午时段与周六晚，是以自助形式进行，其他晚间时段，则从菜单点餐，早晚皆以随缘方式结账，逢周一休息。

由于炖煮佳肴众多，业主贴心提供小铁碗，盛装不同酱泥，才不至于让饭菜被各酱汁所淹没，覆盖其味。另外，饮料选项亦值得一赞，除了冷热清水，这里还供清爽柠檬水、浓香咖啡与茶饮，一并满足所有饕客的需求。每日选项更迭，一天约12或13道佳肴，风味各异且分外开胃，每次前赴皆有惊喜，不怕吃腻。

俗话说得好：有麝自然香。以乐捐方式屹立逾30年，Annalakshmi纵使地段低调，无广告宣传，却凭借得天独厚的优秀条件，吸引来自四面八方各宗教种族的食客。这也印证了，相比起稍纵即逝的豪华，这世界还更愿意爱着，一家充满温情暖意的素食馆。无独有偶，每次来这里享餐，心情总会随着视觉、听觉与味觉的三重感官享受，变得分外美好。宁可信其有，它真是一片疗愈心灵的纯净之地！