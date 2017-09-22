【国行炒外汇亏损案】各方代表律师 提呈书面陈词 国内新闻

（布城21日讯）1990年代国家银行炒外汇亏损案皇家调查委员会听证会的各方代表律师，周四向皇委会秘书处提呈各自的书面陈词。

皇委会秘书处向《马新社》证实在下午5时之前，接获前首相敦马哈迪医生、前财政部长拿督斯里安华及国家银行的代表律师提呈的书面陈词。

敦马代表律师哈尼夫在提呈的书面陈词中指出，《1958年中央银行法令》阐明，无论是首相、财政部长或政府，都无权干涉国行的业务。

他强调，皇委会主席丹斯里西迪哈山在没有让马哈迪或安华阅览完整150页的内阁会议记录以确认会议内容，而只是靠部分的会议记录内容就认为安华刻意误导内阁，将是致命的失误。

他说，根据皇委会多名证人的证词，都可以证明政府向国会汇报国行炒外汇所面临的亏损时，并没有刻意掩盖真正的亏损。

他说，多名当时的国行高层及官员向皇委会确认，无论国行当时真正亏损了多少钱，都能够在国行的审计报告中看出，就算有关款项没有被列入国行的“损益表”里，但还是有被记录在“汇率波动储备账目”中。

他认为，若皇委会认为国行度年度报表进行“会计处理”等同于企图掩盖事实，是不公正及不公平的。

他说，皇委会根本无法确认国行在1992至1994年期间的真正亏损。尽管第一名证人前国家银行会计经理阿都阿兹在供证时指出，根据他在2007年所准备的报告，国行在1991至1994年共亏损315亿令吉，但这并不意味着在1992至1994年间的真正亏损就是这笔款项，因为他根本无法取得外汇交易记录来进行核实。

哈尼夫也指出，其当事人马哈迪认为，纳吉此时设立皇委会，目的是要在举行大选前转移民众的视线。

他要求皇委会裁决，大马政府在119法令第2条文下要求国家元首御准成立皇委会的举动属恶意行为，而立即取消皇委会的职权范围，且无需为听证会结果做出结论。

他强调，任何针对马哈迪的无理指控及影射都是毫无证据的指责，全都是纳吉的恶意行为。