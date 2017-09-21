渔船遭大浪打翻沉没 3人漂8小时获救 北马新闻

（亚罗士打21日讯）一艘载有1名渔船舵手及2名船员的本地渔船遭强大海浪打翻沉没，3名受害者依靠着水桶在海上漂浮约8小时后获救。

这宗意外事件是发生在周四早上6时45分，地点位于离浮罗交怡雷巴克白沙岛西南方约3.7海里处，获救受害者分别为61岁渔船舵手艾瑞敏（音译）、53岁的船员莫哈末那吉赛及40岁的船员伊斯迈阿里。

大马海事执法机构浮罗交怡区副行动指挥官奴鲁拉米指出，海上救援中心是于周四早上10时40分接获来自吉打渔民公会代表的投报，指有艘本地渔船发生沉船意外，之后该机构在早上11时展开救援行动，派出海上巡逻艇赶到事发海域处。

他说，事发当时3名受害者在海中作业捕渔，在渔船上休息时候，渔船被强大海浪击中打翻船身沉没，3名受害者只能依靠着水桶漂浮在海上等待救援，虽然有渔船经过，由于海浪汹涌，无法将他们救起。

他说，3名受害者是在下午约3时20分在事发海域附近获救，获救后受害者身体情况虚弱及无力气，他们被带返码头以录取口供，过后被送往浮罗交怡医院治疗，救援行动在下午4时正式结束。#