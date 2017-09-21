避免过多水量流入吉打河 慕达农业局关安邦惹惹水闸门 北马新闻

（亚罗士打21日讯）由于亚罗士打区于周四早上11时至下午1时30分面对雨量多和海水涨潮，慕达农业发展局关闭安邦惹惹水闸门，以避免过多水量流入吉打河，造成严重水灾。

截至下午1时30分，安邦惹惹吉打河的水位是1.83公尺。普通水位是介于0.76至0.91公尺。

但在海水逐渐退潮后，安邦惹惹的水闸门经于周四下午1时30分重新打开。

截至周四下午2时，主要河流的水位即位于太子路的安南武吉河水位处于2.08公尺（危险水位是1.7公尺）、瓜拉尼浪河的水位是14.64公尺（警诫水位是16.15公尺）、双溪巴打的水位是7.74公尺（警诫水位是8.53公尺及双溪阿娄的水位是6.62公尺（警诫水位是6.5公尺）。

慕达农业发展局也预测未来3天还会发生大涨潮情形，因此，居住在吉打河边的居民，倘若近期继续下雨，应采取防范措施。

卓双才：适逢涨潮又下雨

吉打渔船公会主席准拿督卓双才局绅说，周四凌晨5时开始下雨直到现在造成淹水，淹入路面的水位高约3.2公尺；而根据每月涨潮平均图表，一般上水涨时是2.9公尺，适逢初二是涨潮最高的日子。

也是佩实小学董事长的他说，在改善排水系统后已不再面对水灾，但是目前校舍走廊外却已开始淹水。

他说，一般预测水位会在2至3小时后退去，不过，以周四情况而言，至少需要3、4小时才能恢复正常。