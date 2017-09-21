疑幼儿园老师体罚过重 4岁女童被捏耳打肩背⁠⁠⁠⁠ 国内新闻

（新山21日讯）25岁幼儿园女老师疑体罚过重，导致4岁女童耳朵及肩背有瘀血，家长愤而举报。

事件于本月5日在江加埔莱富莱苑区某一所幼儿园发生，涉案老师是教导受害女童国文科目。

据了解，女童母亲在事发当晚8时许，为女儿擦背时揭发此事，隔天到校向该女老师了解来龙去脉。

由于对话中深感对方毫无歉意，事后家长带女儿到巴西古当的诊所求诊验伤及报警处理。

女童父亲傅培育说，他女儿因在写作业时乱写字，被老师体罚，包括捏耳朵及手掌拍打肩背，不料出现瘀血。

“我和妻子到幼儿园找这名老师理论，对方声称因女儿没有听话胡乱写字，才会拍打女儿肩背，相信因此弄伤她耳朵。”

他透露，女儿事发后不敢上学，目前也暂停上学一周，在校方这期间不曾來电询问，他们决定为女儿另觅他校。

“我们决定为女儿转校后，隔天就到学校向班主任取回课本，并让班主任看女儿瘀青的照片，校方才惊觉事态严重。”

他说，幼儿园园长得知此事，曾上门了解，并指给予女儿报读优惠，但他们毅然决定为女儿转校，并愿公布此事，让社会大众关注。

“这是女儿第一年入学，也曾听说该名老师的态度与行为令许多家长不满。我接受老师适当的体罚学生，但这名老师下手过重，也对此事毫无悔意。”

幼儿园园长受询时回应，他在事后向女老师了解来龙去脉，由于当时课室没有安装闭路电视，因此无法进一步查明确实的情况。

他相信，该老师无心伤害女童，毕竟在幼儿园执教了3年，也没打伤学生的案例。

他在了解事件后，两天前到女童家拜访及慰问，并强调目前最重要的是协助女童消除心理障碍，回到校园学习。

依斯干达布特里警区主任诺哈欣受询时证实说，警方将援引2001年儿童法令第31（1）条文调查此案。