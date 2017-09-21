婴儿爱哭闹的护理方法 孩子王

{1}襁褓法

有人认为紧紧包裹起来会让宝宝哭得更厉害，其实不然。因为宝宝在妈妈的子宫中是被紧紧包裹着的，所以一旦胳膊被包裹起来，他们会更有安全感。

做法 ：襁褓包裹宝宝也有技巧，不要把宝宝全身垂直包住，包成“蜡烛包”。应该尽量把宝宝的手臂裹紧，而把腿放松，否则会影响宝宝髋部发育。

{2}侧卧法

宝宝哭闹时，许多父母习惯把宝宝仰抱，但仰着会让宝宝有一种往下掉的感觉。

做法 ：安抚宝宝时，不要让宝宝的脸对着妈妈的胸口，闻到母乳的味道会让他更容易哭闹。正确的方法是让他脸朝外，侧卧，让宝宝回到在母体中时最传统的姿势。

{3}嘘声法

宝宝在妈妈肚子里的9个月，无时无刻都存在着声音———妈妈的心跳声，肠胃蠕动的声音，血液流动的声音，说话的声音，还有来自外界的各种各样丰富的声音。

做法 ：在宝宝耳边不断地发出“嘘”声，宝宝哭得多大声就嘘得多大，这同样能让宝宝迅速安静下来。在宝宝的语言里，嘘声就表示“我爱你”。

{4}摇晃法

宝宝在充满羊水的子宫里时，其实一直都在晃动着，无论妈妈是在走路，坐着看电视或是睡觉时翻身，1天24小时都在晃动着。

做法 ：有节奏的晃动对新生宝宝非常管用，会让宝宝感觉非常舒服和放松。家长在摇晃宝宝时注意强度要适当，不能过于激烈，特别要小心宝宝的头部。

{5}吮吸法

宝宝在预产期前3个月就开始练习吮手指了。吮吸不仅能缓解宝宝的饥饿感，更重要的是会激活大脑的镇静神经，将宝宝带入深层次的松弛状态。

做法 ：要提醒年轻妈妈的是，给孩子吮吸奶嘴时，不要把奶嘴挂在宝宝脖子上，以免伤到宝宝，也不要在奶嘴上沾糖。

{6}古时妙方引用

1.抱着裸露的宝宝，让他的皮肤与父母的皮肤亲密接触。这种无阻碍的皮肤与皮肤之间的接触可使宝宝得到极大的放松，将成为父母珍藏一生的美好记忆。

2.把宝宝放在布兜里，背在身上，同样可以安抚他的情绪，对父母来说也是一个容易且愉快的照顾宝宝的方法，同时父母还可顺带做家务。