清晨长命雨致槟4县水位高涨 槟榔河亚依淡河告急 北马新闻

（槟城21日讯）周四清晨的长命雨，导致槟州4个县的河流水位高涨，其中东北县的槟榔河及亚依淡河水位一度达到告急水平。

近期槟州进入雨季，几乎每隔一天就下雨，让大家都精神紧绷，担心水灾再度来袭。从周四凌晨开始下起的长命雨，也导致州内一些河流域水位随着高涨，沿河一带的居民，都担心上周五的“915水灾”再次发生。

曹观友：冷当比南利水患

根据槟州地方政府委员会主席曹观友于周四中午12时发布的文告指，州内4个县属河流域水位高涨，分别是槟岛东北县、西南县、威中县及威南县，其中以槟榔河及亚依淡河最吃紧，水位一度告急，并导致冷当比南利（Lintang P.Ramlee）发生水患。

根据该文告中指出，冷当比南利是介于上午9时至中午12时发生闪电水灾，当时槟榔河水位是高达2.33尺，而亚依淡河水位是高达6.36尺，而导致该区淹水主要原因是滂沱的大雨。

文告中也指出，短期内解决该区闪电水灾的情况分别有，清理该处的排水系统避免垃圾阻塞，提升Kampung Masjid的水泵系统，在比南利路兴建水泵站。

另外，在西南县方面，共有4个地方在早晨6时至上午9时30分发生水患，共有4个公巴村庄受影响，而当时海水正涨潮。受影响的4个村庄分别是：Kampung Sulup、Kampung Nelayan、Kampung Paya及Rumah Murah Kampung Nelayan，这几个都是逢雨必淹的地点。

此外，Kampung Sulup及Kampung Nelayan是位于公巴河旁，低洼地区及缺乏完善的排水系统。为解决这问题，政府将承建及提升公巴的水泵站。

14区受影响 威中灾情最严重

威省一带遭水劫，其中以威中县最严重，共有14个地区受影响。

导致14个地区发生水患是因为雨量所致，而且该区河流域的水位太高，导致无法迅速排出过多的水至河流。除了会清理该处的垃圾，也会修复受影响的结构。另外，威南县也有4个地区发生水患，而这些地区是靠近爪夷河及润绒河，因为豪雨及上游雨量增加所致。