章瑛：6项防洪工程完成 将衔接南卡路排水系统 北马新闻

（大山脚21日讯）巴东拉浪区州议员章瑛透露，长命雨导致大山脚南卡路，登米盖路和哥本西烈多处淹水，威省市政局将衔接南卡8路，10路及12路水沟至南卡6路，以便能及时把过量雨水通过南卡6路水泵房排出。

她表示，当局已经制定7套的防洪工程，其中6项已完成，就只剩登米盖路这一区的未进行。她将寻求市政局协助，向州政府反映其严重性，希望可以得到州政府特别关注优先进行。

这项工程预计需400万令吉，把该区莲花池改造为蓄水池，以便豪雨时可以把过量雨水流入蓄水池内。

与此同时，南卡路的排水系统也需要重组，她说，由于这些地区的排水系统没有衔接，必须绕道再接回南卡6路，只要豪雨连续下几个小时，过量雨水一旦来不及排出就会引发闪电水患。就拿今天的大雨来说，登米盖路有约30多户住家水淹入屋，这包括南美园第一期的房屋。

章瑛是今早在陈宗兴市议员和大山脚区国会议员助理陈润辉陪同下，视察南卡路6路的水泵房后，向媒体发表谈话。

从2008年至2017年，州政府在大山脚国会选区内共拨出1949万7267令吉11仙在进行各项防洪工程，受惠的地区包括迪莎南眉，美园，南美园等地区。

另一方面，陈宗兴则提到，柏油路只要浸水超过6小时，路面和基础都会受到破坏。市政局会与公共工程局合作，尽快修补所有受影响的道路。