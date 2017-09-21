2017年UPSR马来文科 华小生考D可升中一 国内新闻

（布城21日讯）隨着2016年小六检定考试的不及格等级从原有的D和E更改为只有E不及格，华小生直升中一的最低標准也从原有的马来文科至少考获C等级改为D等级。

教育部副总监达祖汀本月中旬再度发通令予国内各学校，重申华小与淡小的小六生，在2017年的小六评估考试中必须考获至少D等级，就可直升中一。

教育部副部长拿督张盛闻受询有关通令时说明，这项制度是于去年落实，相信副总监是再度给予提醒。

根据通令，即使考生无法取得D等级，考生也可以将学校的四年级至六年级第二阶段的校本评估考试成绩，向教育部提出申请是否可直上中一，唯申请者的成绩也必须是D等级。

通令也阐明，华小与淡小必须成立以校长为首的直升中一委员会、并由校长担任主席，副校长（行政）担任秘书、马来文科主任及2名马来文老师为委员，以审核学生是否符合资格直上中一。

通令说明，该委员会需在小六评估考试成绩放榜后的两个星期内，将符合直升中一资格的学生提呈给县或州教育局。

通令强调，上述两个条件为直升中一的最后条件，其他科目成绩不会被考量。