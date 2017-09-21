林冠英诉讼《新海峡时报》 辩方撤回上诉申请 北马新闻

（槟城21日讯）针对槟州首长林冠英于年前就《新海峡时报》一则题为《印裔利益集团声称流氓干扰会议》报道所作出的诉讼案，首长法律事务官拉惹莎拉菲娜今日透露，原本该报馆于早前有意向联邦法院提出上诉，不过也于8月29日撤回相关申请。

同时，她表示，该报馆于早前也向上诉法院挑战，就其刊登于2013年12月4日的相关报道作出裁决，不过最终上诉法院于2016年9月6日，一致推翻高等法院于之前驳回林冠英，以及第二副首长拉玛沙米的诽谤诉讼裁决。

“因此，林冠英及拉玛沙米在此案中也各获该报馆赔偿20万令吉的损失，而该报馆也需缴付5万令吉。”

拉惹莎拉菲娜是于今午在槟州首长办事处，作出上述宣布。

此外，她也表示，随着大选脚步渐近，槟政府希联领袖也成为了不负责任者展开不实攻击的目标。

江春男拜访林冠英 今日艺术卡车秀台湾

随着“2017年艺术卡车秀台湾”将于本周五及周六（22及23日）在槟威两地展开，台湾中华文化总会副会长江春男也特于活动展开前一天，拜访槟州首长林冠英。

江春男在拜会上指出，希望此次的活动可以作为一项文化交流，以让更多的槟城人了解台湾文化。

他指出，这也是文总首次在槟城举办此节目，并以卡车的形式作为表演舞台，显得特别有意义。

他说，槟城作为一个多元文化及种族的地方，与台湾文化颇为接近，所以希望借此活动可促进双方交流。

随后，江春男也在台湾中华文化总会秘书长林锦昌、副秘书长张铁志等人的陪同下，赠送纪念品给林冠英。