水灾援金下周一起可申请 黄汉伟：月内需提交 北马新闻

（槟城21日讯）槟州政府于周三公布的发放一次性400令吉援助金申请表格，将于下周一开始可在各州选区服务中心填写，至于一些重灾区将会有负责官员亲自派表格给灾民。

亚依淡区州议员黄汉伟周四召开记者会时表示，凡是被日前水灾所影响的居民皆可申请该援助金，并在下周一（25日）起的一个月内提交表格。

他说，由于亚依淡区是全槟岛灾情最为严重的灾区，在考量了有一些民众需要上班的情况后，其服务中心将在25及26日两天，延长服务时间至晚上10时。

他指出，州政府已公布拨出250万令吉，以进行33项因水灾导致损坏的基本设施修复工程，这包括维修全槟河堤。他指有多个河堤，在这次的洪水中受到一定程度的破坏，因此也会列表需要维修的地段提交予委员会处理。

他提及，之前在公民一校旁的河堤提升工程，有明显协助该校免遭淹水，因此他会继续巡视亚依淡区的两条河，确保居住河岸旁居民的安全。

至于其选区需维修安乐村的一条桥，该桥在水灾后路面下陷及龟裂，现在情况危险可能断裂，因此被封了起来，暂时无法通车通行，影响了当地村民的作息。“我们已向行政议员曹观友发出申请，并已获批准20万令吉来重修或重建桥梁。”

陪同出席记者会者包括黄汉伟的助理陈春庆、王振福、动物园路乡委会会长林长淞以及阿逸布爹区选区助理方建明。

亚依淡路已修补

对于早前因联邦和市政厅管辖道路不同的风波，黄汉伟表示，随着公共工程局于周二凌晨已在亚依淡路进行铺路工程，这件事终可告一段落了。

他于周三接到来自该局的信函指，中央已拨出5万令吉来维修亚依淡路充满凹洞的路段，同时修补了附近另一充满凹洞的道路，至于动物园三叉路口的洞口，他说这已交给负责新道路工程的承包商负责。

“毕竟在建筑新路时，有不少重型罗里需进出路段，导致道路出现坑洞，因此承包商在建好新路后，会铺好动物园路口的道路，这我们已获得公共工程局的批准。”

他也趁机回应当时民青团亲自购买柏油来“补洞”一事，他以土法炼钢来形容对方的做法，不但什么成绩都做不出，就连路是联邦的也不懂，最终白忙一场。

他批评对方这种做法是错误的示范。

他补充，虽然州政府之前已于3个月前，将此事提交予公共工程局，但对方迟迟没有反映，在他8月24日最后一次致函向当局反映后，中央终于才批准维修费。

记录17有风险深沟

黄汉伟表示，在派遣助理到整个选区内的水灾区巡视后，并录下共17个带有风险的深沟。

较早前，发林金三角人民社警召开记者会指，在天德园一带有些深沟没水沟盖及栏杆。对此，黄汉伟表示有做跟进及关注，而在团队鉴定的17个深沟处，在水灾时水位过膝，而且一些还设在路旁，在民众撤离时有掉入的风险。

由于这些深沟主要是在天德园大道、天德园路及岭当天德园，都属于联邦道路周围，因此他将致函公共工程局，促请当局探讨这些地点是否需安装水沟盖或栏杆。