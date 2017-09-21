艺术卡车秀台湾登陆槟 带来创新诙谐乡土杂技 北马新闻

（槟城21日讯 )“思啊响起，台湾过槟城……”，“艺术卡车秀台湾”登陆槟城了!

20多名走遍大城小镇的台湾街头艺人，今日上午在记者会上亮相，摩拳擦掌使出他们一字腿及双腿朝天的看家本领。其中，不修边幅的“打狗乱歌团”主音歌手颜咏能，抱着一把恒春月琴，自弹自唱“思想起”台湾歌谣，全场散发欢乐的台湾庙会气氛。

这辆把台湾庙会带来槟城的“艺术卡车秀台湾”，首站演出将于9月22日、23日晚上7时30分，分别在槟城旧观仔角市政厅前及北海汽车城露天广场免费演出，60名台前幕后艺人集体呈献精彩创新的台湾庙会表演，为槟城民众带来创新诙谐的台湾乡土杂技。

艺术卡车秀演出单位包括：融合鼓艺表演与神偶艺阵的《九天民俗技艺团》、刚获第28届金曲奖最佳台语男歌手的谢铭佑、严咏能与打狗乱歌团以及温暖嗓音的女歌手郑宜农。

李辉达：槟华族文化与台相近

槟城州台湾商会会长李辉达说，这是台湾第一部艺术卡车秀出国表演，首站选在槟岛，原因是槟城华族文化与台湾有许多相近之处。而在2014年间，台湾九天民俗技艺团及台湾老牌艺人曾在槟城演出，获得槟城观众的共鸣。

他说，演出舞台是在一部长40尺，宽30尺，装满演出的器材及灯光设备的大卡车上举行。这部卡车多年来走过台湾105个乡镇，累积133场精彩演出，超过17万双眼睛见证观看，就像是艺术的移动城堡，把多元的表演像种子般散播至台湾各个角落。

江春男：让民众了解创新乡土文化

台湾中华文化总会（简称文总）副会长江春男说，配合台湾政府新南向政策及促进台湾与东南亚的文化交流，台湾中华文化总会今年启动“艺术卡车秀台湾”计划，借此让槟城民众了解经过一翻创新的台湾乡土歌舞、击鼓及街头特技文化。

“艺术卡车秀台湾”槟城巡回表演主办当局台湾文总及槟城州台湾商会。联合协办单位包括马来西亚台湾商会联合总会及槟城留台同学会。

出席新闻发布会者有：文总秘书林锦昌、文总副秘书长张铁志及李厚庆、台湾驻马来西亚台北经济文化办事处代表章计平、马来西亚台商总会长许正得、槟城留台同学会会长林岳桦、台湾歌手郑宜农、九天民俗技艺团、颜咏能和打狗乱歌团等。