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艺术卡车秀台湾登陆槟 带来创新诙谐乡土杂技
北马新闻

21/09/201720:36

“艺术卡车秀台湾”槟城巡回表演主办当局台湾文总及槟城州台湾商会吁请民众共襄盛举。左起：玛利亚、李辉达、许正得、江春男、章计平、郑宜农及颜咏能。

“艺术卡车秀台湾”槟城巡回表演主办当局台湾文总及槟城州台湾商会吁请民众共襄盛举。左起：玛利亚、李辉达、许正得、江春男、章计平、郑宜农及颜咏能。

（槟城21日讯 )“思啊响起，台湾过槟城……”，“艺术卡车秀台湾”登陆槟城了!

20多名走遍大城小镇的台湾街头艺人，今日上午在记者会上亮相，摩拳擦掌使出他们一字腿及双腿朝天的看家本领。其中，不修边幅的“打狗乱歌团”主音歌手颜咏能，抱着一把恒春月琴，自弹自唱“思想起”台湾歌谣，全场散发欢乐的台湾庙会气氛。

这辆把台湾庙会带来槟城的“艺术卡车秀台湾”，首站演出将于9月22日、23日晚上7时30分，分别在槟城旧观仔角市政厅前及北海汽车城露天广场免费演出，60名台前幕后艺人集体呈献精彩创新的台湾庙会表演，为槟城民众带来创新诙谐的台湾乡土杂技。

艺术卡车秀演出单位包括：融合鼓艺表演与神偶艺阵的《九天民俗技艺团》、刚获第28届金曲奖最佳台语男歌手的谢铭佑、严咏能与打狗乱歌团以及温暖嗓音的女歌手郑宜农。

李辉达：槟华族文化与台相近

槟城州台湾商会会长李辉达说，这是台湾第一部艺术卡车秀出国表演，首站选在槟岛，原因是槟城华族文化与台湾有许多相近之处。而在2014年间，台湾九天民俗技艺团及台湾老牌艺人曾在槟城演出，获得槟城观众的共鸣。

他说，演出舞台是在一部长40尺，宽30尺，装满演出的器材及灯光设备的大卡车上举行。这部卡车多年来走过台湾105个乡镇，累积133场精彩演出，超过17万双眼睛见证观看，就像是艺术的移动城堡，把多元的表演像种子般散播至台湾各个角落。

「艺术卡车秀台湾」艺人登陆槟城了。

「艺术卡车秀台湾」艺人登陆槟城了。

江春男：让民众了解创新乡土文化

台湾中华文化总会（简称文总）副会长江春男说，配合台湾政府新南向政策及促进台湾与东南亚的文化交流，台湾中华文化总会今年启动“艺术卡车秀台湾”计划，借此让槟城民众了解经过一翻创新的台湾乡土歌舞、击鼓及街头特技文化。

“艺术卡车秀台湾”槟城巡回表演主办当局台湾文总及槟城州台湾商会。联合协办单位包括马来西亚台湾商会联合总会及槟城留台同学会。

出席新闻发布会者有：文总秘书林锦昌、文总副秘书长张铁志及李厚庆、台湾驻马来西亚台北经济文化办事处代表章计平、马来西亚台商总会长许正得、槟城留台同学会会长林岳桦、台湾歌手郑宜农、九天民俗技艺团、颜咏能和打狗乱歌团等。

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