逾300学生国内外赛会获奖 韩中唱丰收表现更优异 北马新闻

（槟城21日讯）槟城韩江中学今年学生表现大丰收，逾有300位学生在学术、联课及体育国内外赛会项目大放异彩，赢得各类奖项，所取得的成绩比往年更加优异。

该校校长江美俐周四出席该校2017年度庆功会时指出，根据统计，该校在国际竞赛中共获取84金奖、97银奖及8铜奖；在全国赛会中获得122金奖、172银奖及26铜奖；在州际赛会取得62金奖、65银奖及61铜奖。

其中在今年年中时，派出学生前往越南参加“世界学者杯国际学术比赛”获73面金牌、77面银牌及一个第9名特佳写作队奖杯，并获得晋级参加年终全球精英赛圈的资格，这也是该校连续3年获得机会前往美国耶鲁大学参赛。

她提及，去年学生们也不负众望，在“世界学者杯全球精英赛圈”中赢得6金13银的亮眼成绩，这证明了韩江学生在国际比赛中的学术实力。“我在韩江中学服务了长达22年，每年都看到学生成长很多，成绩一年比一年更进步！”

不仅如此，韩中武术团在第3届鼎峰杯国际武术锦标赛、合唱团在泰国第10届国际歌唱节及全槟合唱比赛、华乐团在MMIF国际音乐节与全国春蕾演奏赛中，皆获得优越的成绩，为校争光不少。她强调，该校丰硕的教育成果，证明了该校可培养高素质学生，让他们更加自信的走向国际舞台，成为国家栋梁。

该校家教协会主席准拿督吴松文表示，通过举办各类活动，校方在无形中训练出在学科之外的能力突出的学生，使他们拥有多向的学习环境，训练他们将来在社会上谋生的技巧。

他说，家协每年都会拨出不少的款项赞助校方举办各大小型的活动，也成立新团体，例如创发学会及Wongamania，目的是让学生积极地投入参加联课活动，在学术及联课活动方面取得平衡发展。现场出席者尚有该校副校长巫小溦、家协副秘书吴允平及理事王仁新等。