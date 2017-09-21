为中国学生翻译办理手续 巫裔女官获颁嘉许状 国内新闻

（布城21日讯）玻璃市州陆路交通局巫裔女官员莎菲卡为中国学生翻译办理车子过户手续的短片流传后，受到全国关注与赞赏，并于今天在陆路交通部常月集会上获得表扬及接领嘉许状。

莎菲卡是于19日为中国学生翻译办理车子过户手续的短片流传后成为瞩目焦点，连首相拿督斯里纳吉也发文赞赏她的表现突显一个马来西亚的精神。

该在社交媒体广传短片获得超过百万人分享和按赞，使她成为网络红人。

莎菲卡周三在布城陆路交通局总部领取嘉许状后接受媒体访问时说，除了外籍人士外，她也会协助当地不谙国语的乐龄人士处理公务。

玻璃市州陆路交通局主任沙鲁阿兹哈也借此鼓励官员学习其他语文提高沟通能力。

他说，由于我国是多元文化国家，玻璃市州也需要应付来自泰国的公民，因此多谙一种语言就方便公务处理。

他透露，该局也有两名官员谙泰语。

他说，该局也会为官员提供华语与泰语的语文课程，提高官员的沟通能力。

另外，在8月中旬协助一对夫妻载送孩子到医院而开路的两名雪州陆路交通局执法助理官员莫哈末道菲（31岁）及莫哈末阿兹祖（33岁）今天也同样受表扬。

他们两人是于8月18日在事主莫哈末赛夫较后在脸书上载该短片，赞赏该两名陆路交通局官员的表现。

莫哈末赛夫在脸书说明，当时，他从双溪比力的住家出发前往沙登医院，由于14个月大的孩子出现发高烧痉挛的情况，以致他必须亮紧急灯及超速驾驶，在吉隆坡国际机场红绿灯处看到陆路交通局的车子时，他立即停车向官员道歉并说明必须超速驾驶的情况后，官员立即表示为他开路，让他及时将孩子送到医院，感激万分。

莫哈末阿兹祖今天在领取表扬状后接受访问时表示，吉隆坡国际机场因为红绿灯的关系导致常常塞车，在他们为该名父亲开路后，让他们在半句钟内抵达沙登医院。