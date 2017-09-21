水灾威胁仍未除 社论

在有效的治水计划完备之前，各个面对水灾威胁地区都必须要有水灾应急准备，在情况发生时第一时间疏散，将破坏减到最低。

上周五特大雨量造成北马多地发生严重水灾才不到一个星期，周四连绵不断的雨水再次造成多区淹水。

槟城、吉打、玻璃市都因为这一场长命雨而发生水灾、树倒等，其中槟岛浮罗山背主要通道敦沙顿路因为大雨造成土质松软，发生山壁大树倒向路中的事故，道路被逼关闭进行清理工作，交通中断。

吉打州锡街场5条石更发生汽车不慎坠河意外，所幸21岁司机及时爬出来逃过一劫。

玻璃市德宾丁宜灾区居民被疏散。加基武吉暗窿旅游区暂时关闭。

气候变化造成极端气候现象频繁发生，近期台风飓风先后在太平洋和大西洋地区肆虐，大马尽管不在台风带上，却也频频受到大雨的袭击，雨季带来的超大雨量，近年让水灾灾情变得更加严重。周四凌晨开始下的长命雨，由于一直下不停，中午时开始因为海水大涨潮而使到一些地区灾情恶化，一些地方因为河水不能有效的排出而水位不断上升。同时受到雨水和涨潮夹击的吉打班茶渔村崇正小学发生水淹校园情况，瓜拉姆拉7村庄的58个家庭近100人受影响。

连续发生水灾，让受影响地区人民生活被打乱，生命财产也受到威胁。

尽管水灾主要是因为大雨不断自然现象造成，不过地区发展缺乏有效的规划，发展得太快都是可能加剧灾情的因素。

根据气象预测，雨季仍将会持续，而居住在靠近海边低洼地区和近海河岸地区的人民，除了要担心大雨造成的洪水威胁外，9月开始至12月的4波“月亮效应”大涨潮，也可能带来影响。

气象局警告有关4波大涨潮，最高水位预计达到5.6公尺，如果在大涨潮期间遇到大雨不断，情况则更加令人担忧，不可不防。

在有效的治水计划完备之前，各个面对水灾威胁地区都必须要有水灾应急准备，在情况发生时第一时间疏散，将破坏减到最低。