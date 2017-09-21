广播内容数字化 网络视频抢先机 经济新闻

（吉隆坡21日讯））马云说：未来的30年，是人类最关键，最需要重视，最需要把握的30年。

“未来30年，是新技术融合到传统行业方面，是人类社会天翻地覆的30年，不管你是什么人，不管你身处哪里，每个人都会是这场大变革的一部分，没有一个人可以离开网络而存在。”

他说：未来互联网没有边界，就像电没有边界一样。互联网技术革命也因此带来了好多新产品。

VR、无人机、直播等新传播技术接连涌现，为媒体融合传播打开新“视界”。其中尤以网络直播成果卓越。

今天，网络视频的发达和普遍，也解决了争相观看电视剧或足球超级联赛的紧张局面和争执问题。

观众如今拥有多个平台来观赏内容，可通过传统电视和智能电视、手提电脑、桌上型电脑、智能手机或其他数字设备来做到这一点，这多亏了网络视频（over-the-top，OTT）的出现。

《The Edge》周刊引述电视广播有限公司（Television Broadcast Ltd）子公司TVB.com总执行长郑善强的话报道：“我看到一个未来，我们可以关闭信号传送器，停止免费的电视广播，将执照发还予政府，把香港所有的电视都放到网络视频上播放。这样的事情在未来5至10年内是有可能发生的。”

根据Parrot Analytics的资料，TVB.com经营着香港最大的网络视频服务供应商myTV SUPER。Parrot Analytics是一家负责追踪全球网络视频和内容需求的机构。

该报道指出，myTV SUPER号称在香港拥有100万名用户。

随着全球流动数字设备和网络连接需求激增，广播领域正在经历另一轮的变化，网络视频迅速成为时下内容消费的首选。

然而，该周刊报道指，网络视频领域并非毫无挑战。

其中一些较为紧迫的问题是由于多个市场的参与，引发监管方面的不确定性，随着越来越多的业者加入战局，竞争也愈发激烈，而付费电视和盗版也带来不少的挑战。

如Netflix、iflix、viu、ASTRO大马（ASTRO，6399，贸易服务组）的Astro GO、Amazon Prime、tonton等网络视频平台，甚至是脸书（Facebook）和优管（YouTube）都能随时随地以任何支持内容广播的音频视频设备观看内容。

回顾马来西亚，网络视频领域是由首要媒体有限公司（MEDIA，4502，贸易服务组）在7年前开创tonton所引领风潮。该媒体集团当时决定将广播内容数字化，并将其迁移到网络平台，以便能让用户回播过去网络节目播放的影集。

香港koocan看好大马网路视频市场，捷足到大马来开拓和打造互联网影视生活新体验 。

海外用户多达100万人的KOOCAN是香港酷看网络科技有限公司旗下的海外视频营运服务品牌。该公司早前已与我国最大移动虚拟营运商之一redONE达成了策略合作意向并签署合作备忘录，这将是KOOCAN在大马的视频领域扎根、发展和创新的重要标志。