令吉贬至4.1960兑1美元

（吉隆坡21日讯）今日令吉美元汇价贬值，但兑美元以外的主要货币却全面走强。

令吉兑美元汇价闭市报4.1960/1000，较昨日之4.1860/1890贬值。开市时，令吉兑美元报4.1965/2005。

美元表现强劲，因尽管美联储如所预料维持联邦基金基准利率在1%至1.25%范围不变，但却暗示该机构今年12月还将加息一次，2018年将加息三次。

根据CME“美联储观察”，美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%，决议公布之前为50.9%。

今天日本央行也宣布维持政策利率在-0.1%不变。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1144/1177趋稳至3.1052/1090、兑每百日圆由3.7597/7630走强至3.7300/ 7353、兑英镑由5.6712/6769升值至5.6617/6679，以及兑欧元由5.0278/0331趋稳至4.9987 /9039。

另外，中国外汇交易中心公布，9月21日银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价报6.5867，较前一交易日继续下跌197基点。此外，1欧元兑人民币7.8193元，1港元兑人民币0.84429元，1英镑兑人民币8.8858元，1新加坡元兑人民币4.8771元及人民币1元兑0.63596令吉。