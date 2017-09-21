长命雨料持续至周五 高风险区居民受促警惕 北马新闻

（加央21日讯）玻璃市州周四的雨从清晨开始下，至今未停。玻州民防部队秘书处提醒大家，根据天气预测，这场雨将持续到明日（週五），劝请住在水灾高风险区的家庭请照顾个人安全，并要遵守救援部队的指示，搬迁至疏散中心。

根据该队的巡视水灾和观察天气报告，截至周四中午1时，全玻州各区都在下雨，其中7个地区的降雨量处于警戒（alert）水平，包括Sg. Pelarit、Kpg. Sg. Bakau、Abi Kg. baru、Kuala Perlis 1、Arau、Seriap、Jejawi及Bohor mali。

另外，5个地区已發出警告（warning）水平，包括Wang kelian、Sungai repoh、Jejawi、Kuala Perlis 2及Kangar。

至於，蒂玛打苏水坝的降雨量则处于危险（danger）水平，即水位达29.61米，已超越危险水平29.60米。

民防部队文告中也说，大雨至目前未停止，各区的水位都在上升，大部分低洼地区的住家进水、路面也积满水，尤其在加央敏冬区的德宾丁宜及旺柏沙。

德宾丁宜目前还有一段路是正在进行建排水绕道的工程，至今还未建好，逢雨就积满水，该条道路已暂时关闭，不让所有交通工具进入。

同时，由于山水汹涌冲下，位于加基武吉暗窿暂时关闭，禁止游客进入。