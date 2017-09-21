爱心医生罗铭伟举殡 女友含泪送别 国内新闻

（太平21日讯）在南北大道失控撞防撞杆伤重不治的爱心医生罗铭伟今日举殡，女友含泪送别。

与罗铭伟相识3年的女友苏巧迎今天在举殡仪式上，哭红双眼。

在怡保担任药剂师的她说，星期日晚上10时，还与男友一起喝茶聊天。没料到星期二（19日）凌晨，男友开车返回太平途中发生意外逝世，这一别竟成了永别。

她指出，男友于星期日最后一次参加太平卫理公会在太平广场举办的爱心义诊活动，本身并没有参加。

现年29岁的罗铭伟，也是太平达鲁里端中学副校长罗进钟与妻子蔡美金(中学老师)的长子。他生前除了在甘文丁诊所当医生，也当义诊医生。

自从他在怡保的基督教堂接触沙巴和砂拉越的教友及原住民，就当起义工随教会为原住民义诊，对生活前途充满希望，并计划于明年和女友结婚。

大好前程的他是于周二凌晨3时许从怡保开车返回太平时，在南北大道朝北257公里处失控撞防撞杆后受重伤，在紧急送入江沙医院抢救后，于当天清晨6时许伤重不治。

亲朋好友于今日纷纷到来送他最后一程，在唱圣歌仪式结束及亲友瞻仰遗容后，棺木抬上灵车，由家出发绕太平湖一圈，再继续前往太平山庄风景墓园安葬。

举殡仪式严肃安祥，出席的教友及亲友默默听着牧师为死者弥撒唱圣歌，大家都对他的英年早逝感到心痛与难过。

死者的父母及弟妹个个神情哀伤送别死者，大家沉默，不发一言，但在亲朋戚友面前依然保持坚强，强忍泪水。