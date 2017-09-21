【隆市厅取消啤酒节】恐沦为IS目标 郑联科：不能押上公共安全

（吉隆坡21日讯）马华宗教和谐局主任拿督斯里郑联科认为，原定在吉隆坡 Publika购物广场举行的2017年啤酒节，或沦为伊斯兰国武装分子的目标。

他强调，马华确信，这其中涉及保安课题，有明显而立即的危险，有关啤酒节活动将成为伊斯兰国武装分子等的目标。

“身为负责任的政党和政府，我们不能押上公共安全，或者将民众置于风险之中。我们不能忽视的是，伊斯兰国武装分子如今对我国虎视眈眈，尤其是非穆斯林，意图以袭击来传递他们的观点和立场。”

他昨晚发文告说，马华不接受吉隆坡市政局以“政治理由”或“宗教敏感”的说法，拒绝啤酒节的申请。

不过，他指出，马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱已表明，马华并非同意隆市政局禁止啤酒节，而是注意到当局的观点，即啤酒节申请将会为人民带来安保问题。

他认为，非穆斯林的宪法权利仍完整无缺，未受损害。

主办单位将上诉

2017年啤酒节主办单位Mybeer公司强调，他们希望会见吉隆坡市政局提出上诉，并述说所采取的保安措施，相信可以应付安全问题。

它说，它感谢政府在昨天的内阁会议，讨论取消这项原定于下月6至7日在Publika购物广场举行的2017年啤酒节事宜。

它今日发文告指出，根据廖中莱出席内阁会议后的声明，政府是基于安全理由，取消该活动举行。

“我们想说的是，过往5年的年度啤酒节活动，无论在活动前、期间或之后，都没发生不幸的事件。”

Mybeer公司说，他们愿意向隆市政局讲解所采取的保安措施 ，毕竟在过去活动期间，他们在所有进入会场的进口片，严厉检查参与者身份。

“在购物广场辅警支援下，我们派出多位保安人员驻守，并有红新月会人员在场候命，确保活动安全至上。”

它希望隆市政局给予机会，接见他们与讨论上诉事宜，甚至发出准证允准如常举行。

它也欢迎市政局给提出进一步劝告，确保这项活动安全及欢愉地举行。#