周海媚父亲过世 泣喊“您要去的世界不知在哪” 娱乐新闻

(北京21日讯)据台湾中国时报报道，51岁美魔女周海媚昨(20日)在微博发长文哀悼父亲过世，坦言从未想过父亲会离开她，如今她脑中一一涌现童年时和爸爸相处的回忆，两人曾一起去看李小龙电影、一起游泳，更从爸爸身上学会写毛笔字，如今父亲不在了，让周海媚痛心流泪说：“现在……爸爸您要去的世界……我不知道在哪？我要怎样才能见到您呢？”

周海媚昨下午在微博以“爸爸变成我的过去式”为标题发文，吐露得知爸爸不在后，周海媚第一时间只想到两人以前相处点滴，在她刚开始学习游泳时，曾一时不慎滑入水中，“当我快要呼吸不了时，一只大手，一把就把我抓起来，啊呦！是爸爸”。

周海媚说，爸爸在广东出生，周末最喜欢去茶楼饮茶，一边看报纸、一边吃点心，“高中毕业后，家里要继承血统找了一个满族姑娘定亲，18岁的年轻小伙子，当然很好奇，新娘子长什么样，偷偷爬墙去看，结果一看，爸爸马上决定跟朋友一起游泳逃到香港，若爸爸当年不逃走，那今天就没有我了”。

关于爸爸的种种，周海媚都记得清清楚楚，是“喜欢小孩、喜欢红色、喜欢吃海鲜、喜欢运动、喜欢听音乐、喜欢探索新事物的人”，如今父亲到另一个世界了，周海媚难过与爸爸天人永隔，哭问：“要怎要才能见到您？”粉丝则安慰她说：“人的归去，自有他的所在，他只不过在一个你不知道名字的地方看着你生活”、“净土安祥，新的轮回，叔叔很有福报的”。