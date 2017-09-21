日本翻拍《那些年》！ 乃木坂主将化身沈佳宜 娱乐新闻

(东京21日讯)日本将翻拍《那些年，我们一起追的女孩》，由27岁男星山田裕贵、女团“乃木坂46”核心成员主演，预计明年秋天上映。

九把刀执导处女作、捧红柯震东（饰柯景腾）、陈妍希（饰沈佳宜）的《那些年》，2011年在台上映，创下4.1亿(约5706万令吉)票房佳绩，也风靡亚洲，曾参加第24届东京影展，近日传出被日本导演相中，准备翻拍日本版，网路流传征求临时演员的公告。

《那些年》监制柴智屏今接受《苹果》访问透露：“大概是在半年前谈成的，九把刀很开心啊，毕竟那是他真实的成长故事，能让日本更多观众看到。其实在更早之前，韩国有问过电影版权，中、港是来谈拍成电视剧，但日本团队他们很有诚意，一来开会，企划书、规划案准备地非常完整，所以就谈定合作。”

柴智屏还透露，在新版《流星花园》完成后，她也准备将《那些年》拍成电视剧，但男女主角不会是柯震东与陈妍希，毕竟是高中生。

而日版《那些年》尚未公布乃木坂哪位成员演出，因原版中有吻戏，日本粉丝都剉咧等，深怕偶像献出银幕初吻。