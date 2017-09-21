中羽23岁名将宣布退役 唐渊渟未来或出国深造 体育新闻

(北京23日综合电)在里约奥运会结束后，中国羽球新星唐渊渟淡出了人们的视线。今天早上8点多，唐渊渟在个人社交媒体上正式发出退役宣言，这位年仅23岁的中国名将未来将离开相伴十一年的羽毛球事业，或出国深造。

唐渊渟坦承身体状态已无法再支撑高强度的训练，“11年的时光，还是想要好好道个别。从向国家队申请回省调养到现在全运会也结束了，还是没办法保持高质量的训练。所以这两天交了退役报告，算是正式告别职业生涯了。”

“这十一年对我来说绝对是奇幻旅途，不管是开头还是结尾好像看起来都不在寻常路上，因为要锻炼身体开始打球，也因为身体状态不再继续坚持，但于我而言，已经尝试做到了超出自己预想的东西，真的很开心。”

退役后，唐渊渟先到处走走看看，“这几年去了好多国家，可是每次都来去匆匆，重心全放在如何打好比赛，对途中的有趣的人和事，当时不敢太多地分心，只是到现在都还心心念念的，所以接下来很想出去到处转转，体验一下一直没机会尝试的事，吃好多好多各个地方的美食，拜访好久没见的人。”

关于长远规划，唐渊渟计划出国深造，“下一个阶段最大的愿望是争取机会去外面学习更多羽球以外的东西，我知道这很难，毕竟真的要换种语言去学习对中国运动员来说是比训练比赛难得多的事，但想想也许将来能换一种身份再一次参与到体育赛事中，也许能从另外一个角度参与羽球或者其他项目里，就足够让人兴奋起来，这大概又是一段奇幻旅程的开始。”