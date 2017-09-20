2019年“世界海鲜代表大会” 槟成亚洲首个承办地 北马新闻

（槟城20日讯）槟州将在2019年9月承办“世界海鲜代表大会”（World Seafood Congress）。届时，槟州也将成为亚洲首个承办该盛事的地区。

槟首席部长林冠英在周三的记者会后宣布槟在多个亚洲国家，包括中国、日本、泰国等，竞标成功，脱颖而出成为亚洲首个承办以上代表大会的地区。

是项由槟城会议与发展局（PCEB）带领的投标代表团，参与者包括掌管贸易与消费人事务委员会的拿督阿都玛力、掌管农业与农基工业的阿菲夫、爪夷村州议员孙意志和槟城研究院执行董事拿督黄基明。

林冠英指出，该代表大会第一次是于1969年在哈利法克斯（Halifax）举行，主要提供海鲜行业一个交换资讯、理念和想法，包括检验、质量管理，及海鲜加工技术的平台。

他说，槟州政府将资助50万令吉予上述为期3天的代表大会，估计超过500名代表会出席，将为槟州带来300万令吉的经济效益。

他强调，槟州渔业在2016年总收入达13亿令吉，为全马最大海上养殖场。他相信该代表大会能为槟州养殖业带来更多技术与创新。

他为槟州被选为亚洲首办上述代表大会地区感光荣，到时能让全球都看见槟城是渔业和养殖业的重要地。