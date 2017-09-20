吉大臣：民众若有需要 居林或设城市转型中心 北马新闻

（亚罗士打20日讯）吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙表示，若居林居民有需要，他将会建议在居林增设城市转型中心（UTC）。他指出，目前亚罗士打及双溪大年设有城市转型中心（UTC）及吉北那坡有乡区转型中心（RTC），若居林有需要，也会建议增设乡区转型中心。

他说，亚罗士打的城市转型中心自2013年设立以来，迎来480万人次，而今年截至9月份则有80万人次。

“城市转型中心提供一站式服务，给予人民带来许多便利，这也符合了首相纳吉的愿景，以民为本。”

他是于周三与一众吉打州行政议员乘搭巴士抵达吉打罗士打城市转型中心并展开巡视后，在记者会上如此表示。

他说，这次展开巡视主要是为了要进一步了解该中心发展，为此也巡视多个政府部门，与执勤职员交流了解中心运作情况。

他说，据了解该中心不只有吉打人民到来，也有来自槟城及玻州人民到来办理事务。

亚罗士打城市转型中心（UTC）位于城市广场（City Plaza）旁，服务时间从早上8时30分至晚上10时（除了公共假期）。

该中心拥有政府机构部门包括国民登记局、陆路交通局（JPJ）、移民局、一马诊所等。

候选人名单 有待首相决定

另一方面，针对媒体询及国阵候选人名单是否已出炉一事，阿末巴沙表示有收到来自巫统区部及个人所提呈的名单，但这有待首相决定最后的人选。